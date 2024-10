Manuela Gómez opinó sobre las reacciones del público ante su posible llegada a ‘La Casa de los Famosos’

La casa más famosa de Colombia vuelve a abrir sus puertas, El Canal RCN confirmó oficialmente la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ y la emoción se ha desatado entre los fans. La producción ya comenzó la búsqueda de los nuevos habitantes de esta casa llena de secretos y polémicas. Entre las personas que regresan para esta nueva edición, está Carla Giraldo como presentadora, la querida (y a veces no tanto) la actriz y modelo volverá a encender las luces de la casa y a guiar a los televidentes a través de esta nueva aventura. Su carismática personalidad y su experiencia en el programa la convierten en la candidata perfecta para conducir esta nueva temporada. Los seguidores de ‘La Casa de los Famosos’ están han expresado que están ansiosos por ver qué sorpresas traerá esta nueva edición. Ayer empezaron a revelarse los aspirantes que solo por medio de votaciones del público lograran tener la “llave” para ingresar a la casa, entre ellos Manuela Gómez, exparticipante de Protagonista de Nuestra Tele en 2012.

La paisa estuvo en una de las temporadas más polémicas del reality en compañía de Sara Uribe, Angélica Jaramillo, Óscar Naranjo, Elianis Garrido y es bastante recordada por la relación que mantuvo durante el programa con Edwin Garrido. Manuela sin duda dejo huella en Protagonistas, por su fuerte personalidad que destacó siempre. En redes sociales, miles de personas expresaron su entusiasmo de que ingrese la actriz, indicando que le daría un toque especial a la casa, incluso recordaron varios de los momentos icónicos que protagonizó en el anterior reality.

Manuela por medio de sus historias, expresó su agradecimiento por el apoyo de sus seguidores que aunque todavía no ha entrado todo depende de ellos y que lo haría por su pequeña hija Samantha, cabe resaltar que la exprotagonista fue mamá por segunda vez recientemente. “La gente anda atacadisima con La Casa de los Famosos, mis amores, yo aún no he pasado por Dios, eso todavía se demora, es un proceso largo. Yo le pedí a Dios una oportunidad para mi vida, para poder comprarle la casa a Samantha, yo voy por toda” señaló Manuela, ya que muchos de sus seguidores se alertaron porque deberá dejar a su bebé.