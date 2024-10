Conozca al primer participante nominado a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ segunda temporada

Desde hace pocos días ‘La Casa de los Famosos Colombia’ empezó a tener actividad en las redes sociales para mostrar la dinámica con la que llevarán la segunda temporada del reality que marcó el año 2024.

PUBLICIDAD

Lea también: ‘La Casa de los Famosos’ desató la guerra entre los televidentes por la ausencia de Cristina Hurtado

Y es que una de las presentadoras del formato, como lo es la actriz Carla Giraldo, ya entró con las llaves de ‘La Casa de los Famosos Colombia’ a anunciar que a partir del próximo 4 de noviembre se abrirán las votaciones para que el público decida, pero uno de ellos ya se adelantó.

¿Quién es Daniel Bermejo?

Se trata de Daniel Bermejo quien es un exjugador de futbol profesional que en Colombia estuvo en las Canteras de Envigado, así como su debut profesionalmente en Atlas de México. Además es modelo y actor.

“No veía la hora de poder contarles. Estamos postulados a la @lacasadelosfamososcolombia1 pero esta vez necesito que ustedes sean los que decidan si me quieren ver o no. Todavía no están las votaciones abiertas. A partir del 4 de noviembre se abrirán votaciones por grupos de 6 famosos yo les estaré contando cuándo y cómo votar por mí. Vamos con toda familia”, escribió Daniel Bermejo junto a un seriado de fotografías dentro de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

El post de Daniel Bermejo se llenó de diversas reacciones por parte de la comunidad digital quienes aplaudieron esta oportunidad de proyectarse nuevamente en la pantalla ya que fue uno de los participantes de ‘Duro Contra El Mundo’.

¿Quiénes estarán en ‘La Casa de los Famosos Colombia’?

Pese a que solamente ha sido Daniel Bermejo el primero en confirmar que está nominado a ‘La Casa de los Famosos Colombia’ también se han filtrado en las redes sociales otros nombres como Manuela Gómez, quien viene de ‘Survivor La Isla De Los Famosos’, así como Valentina Ruiz, más conocida como ‘La Jesuu’, la polémica Melissa Gate y Felipe Lazaro.