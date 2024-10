“Mala copa”: seguidores de Pipe Bueno reaccionaron a su disculpa por su actitud agresiva en un concierto

A Pipe Bueno le llovieron varios comentarios mixtos a propósito de su disculpa por haber actuado de manera agresiva durante uno de sus conciertos del pasado fin de semana. Y es que si bien el joven se mostró arrepentido en un video y algunos usuarios de Instagram lo aplaudieron, otros no terminaron de creer en sus palabras.

El artista protagonizó una polémica escena el pasado fin de semana después de que en uno de sus conciertos las cosas se pusieran un poco tensas, al presenciar que presuntamente una mujer entre el público estaba siendo atacada por un hombre.

Esto desató la furia del cantante, quien no dudó en pronunciarse al respecto desde la tarima, invitando a la mujer a alejarse de su supuesto atacante, y al hombre a cesar sus acciones. Pero al ver que la situación seguía avanzando, el colombiano dejó salir su lado más agresivo.

“A la mujer no se le toca. Sino, nos toca acá volverte mi***a, gono***a. Cálmate pues, parcero. La vuelves a tocar y te vas para la p*** mi***a, gono***a”, dijo de manera agresiva Pipe Bueno durante el concierto, incluso amenazando de muerte al hombre en cuestión.

Este video se viralizó en las redes sociales, al punto de que el artista tuvo que publicar un video en donde no solo explicaba qué fue lo que pasó esa noche, sino que también se disculpó por su reacción, asegurando que estaba un poco alcoholizado en ese momento.

“Tenía, la verdad, unos tragos encima, era el segundo show del día, y pues la verdad ahí me dio rabia, y fue cuando, pues, de pronto dije un montón de palabras que la verdad me da hasta pena (...) Me disculpo de verdad por las palabras que utilicé, no me siento orgulloso de eso”, dijo el prometido de Luisa Fernanda W.

Seguidores de Pipe Bueno reaccionaron a sus disculpas

En la sección de comentarios del video publicado por el intérprete de ‘Cupido falló', algunos usuarios de Instagram no dudaron en manifestarse en relación a sus disculpas, con muchos de ellos elogiándolo por su entrega y su preocupación por las mujeres, calificándolo de caballero.

“Disculpas no Pipe , se merecía eso y más”, “Eres un gran caballero, un gran papá, y un gran esposo por lo tanto pues no hay por qué juzgarte” y “No importa qué vocabulario usaste… lo que importa es que defendiste una mujer” son algunos de los mensajes que se pueden leer en el post de Pipe Bueno.

Sin embargo, un grupo terminó condenando sus acciones en el concierto, mientras que otros incluso tildan de falsas sus palabras de arrepentimiento: “o sea que cuando se pone mala copa se vuelve violento? Ay Luisa”, “Pide disculpas porque se hizo público, sino ni madres”, “Qué rico, aprovechó las disculpas para vender más entradas de su próximo concierto. Se nota que le duele”.