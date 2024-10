Kevyn del ‘Desafío XX’ habría respondido a relación de Natalia con Vallejo 777

Varias semanas han pasado desde el capítulo final del ‘Desafío XX’, en el que Guajira y Kevyn se enfrentaron contra Sensei y Darlyn en la lucha que mantuvo a los televidentes de Caracol a la expectativa por la copa de los mejores y los 1200 millones de pesos.

En la histórica prueba final en el box negro se contó con la presencia y guía de Pibe Valderrama y Faustino Asprilla, por haber sido una competencia entre dos parejas de las dos casas.

Desde entonces cada uno de los exparticipantes han estado más que activos en las redes sociales, como lo es el caso de Natalia quien días atrás publicó un video en TikTok que llamó la atención por una frase en la que se leía “mientras el tuyo me manda indirectas, el mío me hace canciones”.

En medio de las reacciones los seguidores le preguntaban cuál cantante y cuál canción, y la respuesta no ha tardado en llegar, pues de manera conjunta Natalia y Vallejo 777 hicieron la publicación.

“Nunca me habían hecho una canción 🥹 😍 🙈”, escribió al pie de publicación Natalia en un video en el que sale dentro de una piscina junto a Vallejo 777 en medio de diversas muestras de cariño mientras se escucha “yo soy el dueño de tu cuerpo y que el mundo sepa eso, si comernos es un delito, entonces que nos lleven presos”.

¿Kevyn reaccionó al noviazgo de Natalia con Vallejo 777?

Desde la cuenta de TikTok del ganador del ‘Desafío XX’ hay una publicación del 12 de octubre que ha sido tomada por los seguidores de Kevyn como una nueva indirecta para Natalia en el que se le ve cantar a todo pulmón la canción ‘Cuenta Conmigo’ de Jerry Rivera en la parte “Solo recuerda que no cabe el odio, entre dos amigos que un día fueron novios, ¡Recuérdalo!, no me olvides no”.

Pese a haber dejado las cosas claras con Natalia dentro de las reacciones los seguidores apuntaron que la dedicatoria es para ella, mientras otros aseguran que es para su otra expareja, así como quienes criticaron que, pese a presuntamente está con Guajira, haga ese tipo de videos.

“Con Guajira y pensando en Natalia 😍”, “donde dejo mi Guajira ❤️”, “ese man vive enamorado de Natalia”, “Nataly por aquí te extrañan”, “escúchala Natalia es para ti jajaja”, “ja ja ja uy esa canción va dedicada a la bellísima Natalia 🥰😌” y “vaya donde vaya Kevin siempre se va acordar de Nati siempre”, son algunas de las reacciones que destacan.