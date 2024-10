Guajira envió pulla a Natalia por hablar de Kevyn del ‘Desafío XX’

Varias semanas han pasado desde el capítulo final del ‘Desafío XX’, en el que Guajira y Kevyn se enfrentaron contra Sensei y Darlyn en la lucha que mantuvo a los televidentes de Caracol a la expectativa por la copa de los mejores y los 1200 millones de pesos.

En la histórica prueba final en el box negro se contó con la presencia y guía de Pibe Valderrama y Faustino Asprilla, por haber sido una competencia entre dos parejas de las dos casas.

Recientemente, tal y como se acostumbraba con los participantes de los 20 años, Guajira concedió una entrevista para el podcast ‘El Sentenciado’ con Santiago Salgado Bustos en el que habló de su vida y lo que vivió en ‘Desafío XX’.

La primera pregunta de Santiago a Guajira estuvo dirigida sobre si las finales tienen o no suerte a lo que respondió que siempre se le asocia a algo negativo, pero que simplemente hay situaciones en la vida en la que se necesita que el Universo conspire.

La reivindicación de Guajira en ‘Desafío XX’

Es de recordar que la presencia de Guajira en ‘Desafío XX’ fue vista como una revancha de los sucesos que se dieron en la final del ‘Desafío The Box 2023′ en el que perdió ante Aleja. “Feliz y agradecida con la vida, teniendo respuestas que hace un año no tenía y entendiendo que sí tú estás bien, afuera también todo fluye”, dijo.

Precisó que este año ha sido de mucho aprendizaje en el que se halló luego de perderse en ella misma. Y que se preparó no solo para recibir el premio, sino para aceptar en caso de perder.

“La vida es mucho más que una situación, es mucho más que un premio, es mucho más que un desafío y todos somos mucho más que las circunstancias de la vida. Entonces, se trata de ser resiliente, creer en el proceso, confiar en la persona que eres y dar lo mejor de ti, porque, así como tú das la vida te recompensa. Hoy soy campeona, hace un año no se me dio”, subrayó Guajira.

El hate en las redes sociales

Precisó que no perdió, sino que ganó y eso se evidenció en la mirada que tuvo hacia su interior para poder trabajar en lo que merecía mejorar y sin pensar en lo que estaba pasando afuera, por lo que se enfocó en un proceso de crecimiento, pero que sigue siendo la misma.

“Soy la misma mujer que a la gente le incomoda, que la dio toda en las pistas, pero estoy bien, sané. Sané el Desafío, y sané otros aspectos de mi vida que hoy me hacen ser una mujer mucho más madura y así viví el Desafío”, contó Guajira.

La relación de Guajira y Kevyn

Reveló que le tomó por sorpresa ser convocada por Kevyn para la etapa dorada del reality, y que lejos de lo que decían sobre que ella le restaría a él terminó siendo todo lo contrario pues tuvieron un entendimiento inmediato. “Esa confianza desde el día uno que él me dio, entendiendo que en un principio éramos un equipo pero que lo íbamos a ganar él y yo, fue como la clave para que todo fluyera”, agregó Guajira.

Así como olvidarse de lo que ella había hablado en redes sociales sobre su relación con Natalia y la infidelidad, por lo que el campeón de los 20 años le pidió hacer borrón y cuenta nueva tras su llegada a la Ciudad de las Cajas.

Guajira precisó que en temas del amor está soltera, por lo que le lanzó a Kevyn una indirecta en medio de bromas. Aseveró que casarse para ella no es un sueño, pero que sí quiere tener tres hijos, y si son trillizos mejor.

“Estoy soltera, esperando a Kevyn. Felizmente soltera, terminé mi relación que tenía que conocieron en el desafío anterior hace no sé seis o siete meses. Muy enfocada en lo que soy como figura pública, en mi empresa, en mi equipo de trabajo. En este momento no me estoy permitiendo salir con alguien, ni siquiera conocer a alguien, estoy muy puesta para mí”, dijo Guajira

Guajira lanza indirecta a Natalia

La pregunta final de Santiago es la misma que hace en ‘El Sentenciado’ la cual es sobre a cuál de los participantes le pondría el chaleco de sentencia, por lo que en medio de risas dijo que no podía hacer el motivo, pero segundos más tarde lo reveló.

“¡Uy no! No puede decir eso. Se lo pongo a Natalia, porque pienso que a pesar de que no la conozco no me ha gustado cosas que he visto afuera de cómo se ha referido a Kevyn y porque pienso que tú para brillar no tienes que dejar mal a las otras personas, entonces se lo pondría a ella solo por eso. Y aclaro, no me cae mal. Yo hice comentarios respecto a ella con situación con Kevyn en su momento ¡Ojo! Le pedí disculpas, pero no porque no sostenga lo que digo, sostengo totalmente lo que dije en su momento, simplemente que tuve conocimiento que le causé afectación emocionante, que estuvo triste”, finalizó Guajira.

Enfatizó que, tras sus comentarios, al tener una gran cantidad de seguidores, estos se fueron a las rede sociales de Natalia a lanzarle hate, pero que fue algo que ella no pidió que hicieran porque no le hace feliz que otras personas se incomoden.