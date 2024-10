¿Jorge Rausch escogió los participantes de la nueva edición de ‘MasterChef Celebrity’? Esto dijo el cocinero

Jorge Rausch habría dado a entender que pudo haber tenido algo de responsabilidad al momento de elegir a los participantes de la nueva edición de ‘MasterChef Celebrity’ Colombia, compartiendo un video en donde dejaría entrever que su opinión fue clave para llevar a cabo esta selección.

PUBLICIDAD

RCN decidió darle un pequeño giro a esta temporada e incluir, en paralelo con la principal, otra versión que no será televisada en la que cuatro exparticipantes se medirán nuevamente en la cocina del programa para determinar quién se llevará el premio de esta edición bautizada como ‘Al rojo vivo’.

Puede leer: Vicky Berrío salió en defensa de la esposa de Juan Pablo Llano

A través de diferentes publicaciones se ha dado a entender que este será un formato mucho más rápido, ya que los capítulos tendrán una duración de aproximadamente 10 minutos, y no habrán eliminaciones ya que solo contará con cuatro participantes y un jurado.

La alineación de los cocineros está compuesta por Zulma Rey, Estiwar G, Natalia Sanint y Franko Bonilla, celebridades que no lograron llevarse la victoria en las últimas tres temporadas de MasterChef Celebrity Colombia. Por su parte, Jorge Rausch será el único encargado de evaluar sus preparaciones.

Pero tal parece que el chef también estuvo involucrado en otro asunto, ya que una publicación en Instagram daría a entender que él seleccionó a los cuatro participantes de esta edición de entre varias opciones.

“Un poco villana, no me suena; demasiado galán tampoco, me quita el puesto; bueno, este sí es chistoso; una bonita; uno bien ñero. Ya los tengo”, dijo el cocinero en un clip mientras hacía referencia a la alineación presentada hace algunas semanas.

PUBLICIDAD

Lea también: Caterine Ibargüen mostró su descontento con Dominica Duque en ‘MasterChef Celebrity’

La nueva edición de MasterChef Celebrity no ha sido bien recibida

Si bien esta nueva entrega aún no se ha estrenado, desde que anunciaron este formato ha recibido una gran cantidad de críticas de parte de muchos usuarios de las redes sociales, en especial por la inclusión de dos de los participantes que figurarán en el programa web.

Mensajes como “Hasta que nos embutieron a Zulma”, “Qué pereza Zulma y Franko”, “Zulma y Franco, ay nooooo falta de creatividad. Ahora sí, que definitivo, ‘creadores de contenido cero’” y “Si tienen problemas con el programa normal, no me quiero imaginar cómo les va a ir con esto” se pueden leer en las publicaciones del perfil de Instagram de MasterChef Celebrity.