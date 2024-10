Martina calificó de injusto que Cony Camelo se haya salvado sin ir a reto de eliminación en ‘MasterChef’

Durante el capítulo 93 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ las emociones estuvieron a flor de piel pues los participantes tuvieron un reto de campo en el que acumularían puntos para definir quiénes irían a reto de eliminación.

En la edición anterior el top 10 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ por fin se reunió en su totalidad con el regreso de la actriz Cony Camelo quien se había enfermado y por ende se ausentó de varios programas, por lo que regresó con delantal negro.

Para ese entonces debían dividirse en tres equipos, uno de tres y un cuarteto. Los participantes aportarían su tiempo acumulado para una sumatoria general y como era de esperarse la mayoría quería trabajar con ‘Martina La Peligrosa’ por ser la que más minutos tenía, y entre esos surgió el desaire a Dominica Duque quien terminó trabajando junto a Nina Caicedo y Caterine Ibargüen.

Cony Camelo se salva de ir a eliminación

Tras ser conformados los equipos llegó otra noticia, y era que tenían que escoger a una capitana, por lo que Cony Camelo, Carolina Cuervo y Jacques Toukhmanian nombraron a Paola Rey. Por su parte Vicky Berrío y Juan Pablo Llano a Martina ‘La Peligrosa’ y finalmente Dominica Duque y Nina Caicedo a Caterine Ibargüen. Y que estos trabajarían junto en el siguiente reto, y así sucedió.

Luego de mucha tensión y diferencias los equipos hicieron sus preparaciones para los comensales quienes votaron por los platos presentados por los tres equipos y momentos más tarde la presentadora Claudia Bahamón comenzó a dar los resultados que favorecieron al equipo azul en el que estaba Paola Rey, Carolina Cuervo, Jacques Toukhmanian y Cony Camelo.

Martina se va contra Cony Camelo

De acuerdo a las cifras ese equipo subía al balcón dejando a los demás con delantal negro, lo que desató el inconformismo entre los demás participantes y ese fue el caso de Martina quien no se quedó callada.

“A mí personalmente me parece súper injusto que Cony siquiera haya tenido que participar, yo también estuve por fuera de la competencia por asuntos de salud y volví directo a una eliminación. Entonces me parece injusto que haya podido jugar, sin tiempo, además, y que haya ganado y se haya salvado me parece injusto realmente”, dijo Martina.

Los televidentes aprovecharon el post de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ y cuestionaron que no se haya seguido la regla, misma que indica que cuando un participante se ausente regresa con delantal negro y directo a reto de eliminación.

“¿Y porque Cony no fue directo a reto de eliminación? ¿Porque tuvo la oportunidad de salvarse? Es muy injusto y va en contra de la tales ‘reglas’ Pierden credibilidad”, “¿Cuándo cambiaron las reglas? Antes quien se ausentaba llegaba con delantal negro y directo a eliminación”, “¿Ajá y porque Connie no fue directo a reto de eliminación? ¿Porque participó habiendo entrado con delantal negro?” y “Otra semana Cony de arrastre, debió ingresar directo a reto de eliminación como siempre se ha hecho”.