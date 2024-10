Carla Giraldo y RCN recibieron ‘palo de lo lindo’ el anuncio de la segunda temporada de La Casa de los Famosos

Desde que Karen Sevillano se ganó los $400 millones de la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, los televidentes de RCN quedaron con ganas de más y con la expectativa de conocer quiénes harán parte de la nueva edición del reality. Precisamente el canal y una de las presentadoras, Carla Giraldo, hicieron un anuncio al respecto por el que recibieron miles de críticas.

Mediante las cuentas oficiales de Instagram del medio y la de Giraldo, se dio a conocer un anuncio bastante importante, en esta nueva entrega los televidentes tendrán la posibilidad de elegir a las celebridades que ingresarán al formato, todo esto mediante una estrategia que aún no se ha revelado; como tampoco se ha dado a conocer quién acompañara a Carla en la presentación, ya que muchos rumores indican que Cristina Hurtado continuaría frente a esta pantalla.

Con mensaje para Cristina Hurtado, Carla Giraldo le dice adiós a ‘La Casa de los Famosos’ Foto: Captura de pantalla Canal RCN

“¿Ustedes qué dijeron, que yo me iba a perder la segunda temporada de la casa más famosa de Colombia? Pues no; bienvenidos a mi casa, a La Casa de los Famosos”, fueron las palabras que emitió Carla en el anuncio oficial de la segunda temporada, el cual superó rapídamente las 840.000 reproducciones y que generó una ola de comentarios.

“Queremos ver famosos de verdad. Actores de televisión, cantantes. No esos influencers de medio pelo”, “Que cojan ejemplo de MasterChef”, “Ojalá esta vez ella entienda el formato y no pretenda que el programa eduque; que hable sin morronguería”, “Ya no más creadores de contenido”, “La gente dice que lleguen famosos de verdad, pues es que esto también es un puente para el que se quiera reconocer y no cualquiera se va a aguantar ese voltaje”, y ”Ojala no metaan a Cristina”, fueron algunas de las reacciones.