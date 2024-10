Cristina Hurtado revivió recuerdos de su paso por Protagonistas de Novela y las mañanas en la Casa Estudio

La presentadora colombiana Cristina Hurtado ha sorprendido a sus seguidores al compartir memorias entrañables de su tiempo en el famoso reality show “Protagonistas de novela”. Este formato, que la catapultó a la fama en 2003, no solo le permitió conocer a su actual esposo, José Narváez, sino que también marcó el inicio de su exitosa carrera en la televisión.

“Protagonistas de novela” buscaba nuevos talentos para el Canal RCN, y Hurtado fue una de las seleccionadas para participar en este innovador programa. Aunque no llegó a la final, su paso por el reality fue crucial, ya que le abrió las puertas a su futuro en la presentación de noticias de entretenimiento. Entre 2005 y 2017, Cristina se consolidó como una figura clave en el segmento de entretenimiento del noticiero “Noticias RCN”, y también formó parte del programa “El Lavadero” durante un tiempo.

Más tarde, volvió a un formato de convivencia en “La Casa de los Famosos Colombia”, donde continuó mostrando su carisma y habilidades ante las cámaras. Tras su participación, Hurtado decidió tomarse un merecido descanso y disfrutar de su familia, especialmente tras el nacimiento de su tercer hijo, quien llegó a sus vidas 15 años después de haber “cerrado la fábrica”.

Cristina Hurtado recordó la canción con la que la despertaban en Protagonistas de novela

Recientemente, Cristina utilizó sus redes sociales para recordar una de las etapas más especiales de su vida. Mientras disfrutaba de una tarde soleada en casa, escuchó “Cara Luna” de Bacilos, lo que la llevó a rememorar cómo esa canción sonaba cada mañana en la casa estudio de “Protagonistas de novela”. “Oigan, con esta canción nos despertaban a nosotros en la casa estudio de ‘Protagonistas de novela’, o sea, esta canción es como un himno”, comentó mientras compartía su emoción con sus seguidores.

La publicación fue recibida con entusiasmo, y los comentarios de sus fans no se hicieron esperar. Muchos destacaron la importancia de recordar sus orígenes: “Siempre es bueno saber de dónde uno viene para pisar firme”. Otros expresaron su deseo de volver a verla en acción, diciendo: “serán mensajitos de Dios que la veremos en la segunda temporada”.

Cristina Hurtado reveló los momentos más difíciles de su primer embarazo

En una reciente aparición en el programa “Se dice de mí”, Cristina recordó los momentos difíciles que vivió durante su primer embarazo. A pesar de los retos económicos que enfrentaba, se mostró agradecida por las lecciones aprendidas. “En muchas oportunidades no teníamos qué comer... y yo con un bebé en el vientre. Mi papá hacía lo que podía para conseguir una bolsita de leche”, reveló la presentadora.

Sin embargo, estos desafíos la motivaron a cambiar su vida. Hurtado tomó la valiente decisión de inscribirse en “Protagonistas de novela” en busca de una oportunidad que le permitiera salir adelante y ofrecer un mejor futuro a su hijo. “El día que vi la promoción y dijeron que fueran a hacer fila, pues, yo me fui... me llamaron a la semana y me dijeron que había sido una de las seleccionadas del departamento de Antioquia”, compartió.