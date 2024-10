“Parece Walter Mercado”: Pipe Bueno se convierte en la burla por su atuendo en los Premios Billboard

Pipe Bueno volvió a generar varios comentarios negativos en las redes sociales a propósito de la elección de su atuendo para la Premios Billboard de la Música Latina 2024, con varios internautas haciendo chistes y compartiendo mensajes burlones sobre su aspecto durante la prestigiosa ceremonia.

Esta semana, el joven fue uno de los artistas invitados a participar en un panel organizado por el equipo de este evento, encontrándose junto a otras figuras de este género como Luis Alfonso, Paola Jara y Yeison Jiménez, compartiendo detalles sobre la trayectoria de sus carreras y el impacto que ha tenido su música en varios países de Latinoamérica y el resto del mundo.

Pero el artista no solo estuvo como invitado en este panel, sino que también hizo acto de presencia durante el evento principal que fue llevado a cabo el día de ayer, 17 de octubre, a pesar de que su transmisión en televisión será el domingo, 20 de octubre.

A través de diferentes publicaciones, Pipe Bueno presumió su atuendo para esta ocasión, luciendo un traje color rosado muy brillante compuesto por una chaqueta con cuello ondulado sobre una camisa camisa blanca abotonada hasta el cuello, unos pantalones oversize, además de unos zapatos negros pulidos.

Y si bien el colombiano se mostró muy orgulloso de su look en la alfombra roja de los Premios Billboard, muchos usuarios de Instagram no pensaron igual que él, ya que no dudaron en dejarle algunos comentarios burlones en relación a esto.

Mensajes como “Parece Walter Mercado”, “No sean mal***os, no lo engañen diciendo que se ve bien”, “Otro evento al que va Pipe, otra combinación de ropa que parece recomendada por un ciego” y “Yo amo a Pipe pero nunca le pega a la ropa que se pone” son algunos de los mensajes que se pueden leer en su más reciente post.

Pipe Bueno también recibió duras críticas en otro evento reciente

Además de recibir algunos comentarios incómodos en su más reciente publicación, el cantante generó más mensajes de este estilo a propósito de su participación en el panel celebrado a principios de esta semana.

Y es que Pipe Bueno apareció en este evento luciendo un saco en tono tierra sobre una camiseta negra, lentes oscuros y botas altas, pero con un detalle que llamó la atención: no usó pantalón largo, sino una bermuda.

Esto fue suficiente para que muchos internautas se burlaran de él en la sección de comentarios de las publicaciones en las que apareció con ese look: “El pipe del 8″, “Esos pantalones de pipe qué 😮”, “Es que Luisa le cogió ruedo de afán jajaja 😜”, “Se le encogieron en la secadora 😂”, “Lo asesoró Luisa 😂 😂 😂”.