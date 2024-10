Luisa Fernanda W respondió a quienes criticaron los pantalones de Pipe Bueno en Billboard

Desde hace varios años el cantante Pipe Bueno ha sido parte del soundtrack de muchas relaciones al cantarle al amor y no es un secreto que varios de sus temas llegan al corazón de quien las escucha por lo que lo convierte en uno de los máximos exponentes musicales del Latinoamérica.

PUBLICIDAD

Lea también: Tatan Mejía y Maleja Restrepo derrocharon sensualidad con su participación en ‘Manes’

Él y Luisa Fernanda W forman una de las parejas más consolidadas en el mundo del espectáculo, pues nunca han estado rodeados de alguna polémica más que las propiciadas por las críticas de sus seguidores.

Recientemente Pipe Bueno se sumó al catálogo de estrellas de la música popular colombiana como Paola Jara, Yeison Jiménez y Luisa que se darán cita en la denominada ‘Explosión de Música Popular Colombiana’ de Billboard.

Tal y como acostumbra Pipe Bueno llegó imponiendo su estilo y lo hizo de manera semiformal luciendo un saco en tonalidad tierra con una camiseta negra de fondo, lentes oscuros y botas altas, pero con un detalle, no usó pantalón largo, sino una bermuda.

Ante el outfit del cantante de ‘Te Hubieras Ido Antes’ y ‘Guaro’ los seguidores no tardaron en reaccionar por lo que llenaron la publicación con diversos mensajes en los que la crítica a su ropa era la protagonista.

“Pipe del 8 😂” y “Esos pantalones de pipe que 😮” son una de las críticas que obtuvieron respuestas como “Es que Luisa le cogió ruedo de afán jajaja 😜”, “se le encogieron en la secadora 😂”, “lo asesoró Luisa 😂 😂 😂”, “la temporada del chavo 🤣” y “se los presto el chavito del 8 😆 😂 😂 😅 😅 🤣”.

Sin embargo, esto no pasó desapercibido para Luisa Fernanda W quien decidió responder de manera contundente ante las críticas a su pareja diciendo que “yo no soy la que lo viste, yo soy la que lo desviste, no te confundas jajaja ❤️”.