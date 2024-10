Novia de Liam Payne y Cheryl Cole, madre de su hijo, se pronunciaron ante la perdida del cantante

La repentina partida de Liam Payne ha conmocionado al mundo de la música y a sus millones de fans en todo el planeta. Desde que se conoció la triste noticia, las redes sociales se han inundado de mensajes de condolencia y cariño hacia el exintegrante de One Direction. Colegas de la industria musical como Rita Ora, Sebastián Yatra y J Balvin, Steave Aoki, Charlie Puth, Zedd, entro otros más, así como sus compañeros de banda, han expresado públicamente su dolor y admiración por Liam. Sus mensajes reflejan el impacto que tuvo el cantante en sus vidas y en la música pop, y sirven como un testimonio del cariño que se le tenía. Entre la tarde del jueves y en la mañana de este viernes, todos sus compañeros de One Direction se manifestaron al respecto, al igual que Katy Cassidy, la novia de Liam, quien compartió algunos días con él en Argentina.

A través de sus historias de Instagram Katy compartió algunas: “Gracias por todas las amables palabras y el amor que me han enviado. He estado completamente perdido. Nada de los últimos días se ha sentido real. Pido y rezo para que me des la gracia y el espacio para navegar por esto en privado. Liam, mi ángel. Lo eres todo. Quiero que sepas que te amé incondicional y completamente. Voy a seguir amándote por el resto de mi vida. Te amo, Liam.” Katy es una creadora de contenido de 37 años, graduada de la Universidad Coastal Carolina en 2021. Desde el 2022 estaba con Liam, actualmente vive en Londres, pero suele realizar diferentes viajes y cuenta con dos millones de seguidores en Instagram.

Cheryl Cole mamá del pequeño hijo de Liam, también posteo una foto de él con Bear de pequeño y un mensaje: “Liam no solo era una estrella del pop y una celebridad, era un hijo, un hermano, un tío, un querido amigo y un padre para nuestro hijo de 7 años. Un hijo que ahora tiene que enfrentarse a la realidad de no volver a ver a su padre nunca más”. Cheryl también cantante, hizo parte del grupo Girls Aloud y fue jueza del reality donde surgió One Direction, “The X Factor”.