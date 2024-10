Niall Horan fue el último de la banda en ver y despedir a Liam Payne

La inesperada partida de Liam Payne, el carismático exintegrante de One Direction, conmovió al mundo entero. Su fallecimiento, ocurrido en un hotel de Buenos Aires, dejó un vacío en la industria musical y en los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Reconocido por su potente voz y su personalidad magnética, Liam trascendió las fronteras del Reino Unido para convertirse en una figura icónica de la música pop a nivel mundial. La noticia de su muerte generó una ola de tristeza y consternación entre sus seguidores, quienes lamentan la pérdida prematura de un artista que los acompañó durante tantos años, así mismo aquellas celebridades que compartieron con él o que llegaron a coincidir en algún momento han mostrado su reacción ante dicha perdida. Hasta la tarde del día jueves, todo el mundo estaba a la expectativa de alguna declaración de parte de sus excompañeros y amigos de One Direction, cuando finalmente el primero en expresar su dolor por la perdida fue Louis Tomlinson.

Después de Louis, la cuenta oficial de One Direction posteo un mensaje de parte de los cuatro tras varios años de inactividad: “Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando todos puedan hacerlo, habrá más para decir. Pero por ahora, nos tomaremos un tiempo para lamentar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos profundamente. Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados por siempre”. Realmente es un hecho lamentable que el tan anhelado momento de volver a verlos juntos fuese por la muerte de uno de ellos. El siguiente en manifestarse fue Zayn Malik, quien expresó lo devastado que estaba y cómo hubiese querido poder despedirse, visto que ellos dos estaban distanciados ya hace un tiempo.

“Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo por última vez y despedirme de ti adecuadamente y decirte que te amé y respeté mucho. Atesoraré todos los recuerdos que tengo contigo en mi corazón para siempre” fueron algunas de las palabras de Malik. El siguiente fue Harry Styles “Los años que pasamos juntos permanecerán siempre entre los más preciados de mi vida. Siempre lo extrañaré, mi encantador amigo”.

El último en decir adiós y en verlo fue Niall Horan, recordemos que el irlandés estaba de gira por Latinoamérica y una de sus fechas era en Argentina, razón por la que Liam estaba en aquel país. Por medios de sus redes sociales, Payne compartió el concierto de su compañero y miles de fans muy eufóricas gritaban al darse cuenta de que él estaba allí, lo que generó miles de comentarios negativos hacia el cantante. El mensaje de Niall demuestra la cercanía que tenían y como se siente al respecto. “Me siento muy afortunado de que pude verlo recientemente. Lamentablemente, no sabía que después de despedirme de él y abrazarlo esa noche, me estaría despidiendo para siempre. Es desgarrador”, menciona Horan.