Así despidió J Balvin, Charlie Puth y otros famosos a Liam Payne

La inesperada partida de Liam Payne, el carismático exintegrante de One Direction, conmovió al mundo entero. Su fallecimiento, ocurrido en un hotel de Buenos Aires, dejó un vacío en la industria musical y en los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Reconocido por su potente voz y su personalidad magnética, Liam trascendió las fronteras del Reino Unido para convertirse en una figura icónica de la música pop a nivel mundial. Su contribución a la banda que lo catapultó a la fama dejó una huella imborrable en la cultura pop, y su talento como solista continuaba brillando con fuerza, pues logró varias colaboraciones que se volvieron rotundos éxitos. La noticia de su muerte generó una ola de tristeza y consternación entre sus seguidores, quienes lamentan la pérdida prematura de un artista que los acompañó durante tantos años, así mismo aquellas celebridades que compartieron con él o que llegaron a coincidir en algún momento han mostrado su reacción ante dicha perdida.

Uno de los primeros artistas en reaccionar fue Zedd, el dj ruso con el que grabó uno de sus mayores éxitos como solista “Get Low” al enterarse de la noticia compartió un post completo recordando todo lo que compartió con Liam, debido a que su colaboración los llevó as compartir escenario por un buen tiempo. En cuanto a latinos, J Balvin compartió una foto de la canción Familiar, lanzada en el 2018, acompaña de un mensaje ”Rest in peace my g Liam Payne”.

Otro de los artistas en reaccionar fue Charlie Puth, el estadounidense expresó que se encontraba en shock por medio de sus historias, resaltando el gran ser humano que era Liam y que no podía creer tal acontecimiento, así compartió algunas fotos junto a él y video donde Liam hablaba de su amistad. El rapero Ty Dolla también compartió una foto junto al artista y la canadiense Alessia Cara arrobo al medio TMZ con “you`re grosss @TMZ” es decir “eres asqueroso” por las fotos publicadas sin filtros.

La reacción más reciente fue la de Rita Ora, ambos colaboraron en For You hace seis años, en su Instagram posteo una foto con un emotivo mensaje: “Estoy devastada Tenía un alma muy amable, nunca lo olvidaré. Me encantó trabajar con él, era una alegría estar con él dentro y fuera del escenario. Esta trágica noticia me rompe el corazón. Envío todo mi amor y oraciones a su familia y seres queridos. Nuestra canción For You adquiere un significado completamente nuevo para mí ahora.”