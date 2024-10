Dominica Duque de ‘MasterChef Celebrity’ habría oficializado su llegada como presentadora del Canal RCN, “falta poco”

‘MasterChef Celebrity’ es uno de los ‘realities’ de canto más famosos del Canal RCN, pues año tras año ha buscado convertirse en el programa favorito de las noches por los televidentes con los 21 participantes quienes llegan a la cocina más importante del mundo para demostrar sus habilidades en gastronómicas y por ende, llevarse el premio mayor. Aunque este camino no termina siendo sencillo, quienes tienen la última palabra son precisamente los jurados, Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Adria Marina, pero ahora una de las cocineras como lo es Dominica Duque oficializó su llegada como presentadora al Canal RCN.

Desde hace varias semanas la serie de rumores han sido los protagonistas luego de que varios rumores tomaran fuerza con respecto a que Dominica Duque se convertiría en la próxima presentadora de entretenimiento de Noticias RCN, a pesar de que sigue siendo parte de ‘MasterChef Celebrity’, ‘reality’ el cual le permitió darse a conocer, ya que durante en el último tiempo estaba enfocada en su rol como locutora en ‘La FM’.

Aunque la cocinera de ‘MasterChef Celebrity’ no se ha referido al tema de manera contundente, lo cierto es que recientemente, por medio de sus redes sociales, la periodista compartió un corto clip en el que se encargó de evidenciar su felicidad dentro de las instalaciones del Canal RCN y de paso mostrando el carnet que la identifica como personal del equipo de este canal, situación que no se da durante su participación en el ‘reality’ de cocina, ya que este se graba en otra zona, donde no les darían esta respectiva identificación.

Si bien, durante el corto clip compartido por Duque no se alcanza a diferenciar el cargo que ocupa, la también modelo resaltó: “Falta poco”, dejando en evidencia que sí se trata de un nuevo proyecto. Cabe resaltar que Dominica no llegaría sola a Noticias RCN, pues otra de las figuras que también hará parte del informativo es Caterine Ibargüen, pues las mencionadas personalidades compartieron una foto juntos en el set principal, donde también figuran Juan Manuel Acevedo y Mónica Jaramillo.

¿En qué programa participó Dominica Duque en el Canal RCN?

Si bien, en el último tiempo, Dominica Duque ha estado dedicada a la radio, siendo parte de ‘La FM’, antes de ingresar a la emisora y en medio de la realización de otros proyectos hizo parte de ‘La Movida’, un programa de entretenimiento que hacía parte de las tardes de los fines de semana, siendo la competencia directa de ‘La Red’ Caracol, producción en la que también hicieron parte Mafe Romero, Jairo Martínez y Violeta Bergonzi.