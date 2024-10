Caterine Ibargüen pidió disculpas por violar las reglas de ‘MasterChef’ Celebrity Colombia’

Durante el capítulo 91 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se llevó a cabo un reto de galletas en el que nuevamente se jugarían minutos para los cuatro mejores platos y en el que todos pusieron su mayor empeño en sorprender a los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch.

A la edición faltó nuevamente la actriz Cony Camelo, por lo que el top 10 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ fue dividido en parejas y ante la ausencia de la actriz se conformó un trío. La selección se dio por medio de la temida “bolsa negra” de la presentadora Claudia Bahamón, por lo que cada uno de los participantes pasó a sacar una ficha con un número y quedaron conformados.

El trío por Nina Caicedo, Carolina Cuervo y Paola Rey, por otra parte, Juan Pablo Llano y Vicky Berrío; Jacques Toukhmanian con Martina ‘La Peligrosa’ y finalmente Caterine Ibargüen y Dominica Duque.

Seguidamente la receta que prepararían lo harían por medio de una maquina de garra y ante esto un representante por equipo pasó al frente, hasta llegar el turno de Juan Pablo Llano y Vicky Berrío quienes por más intentos no pudieron y terminaron “durmiendo” a los chefs y participantes.

Con cada receta asignada la tensión se apoderó de cada una de las estaciones de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ ya que sorprender para ganar la mayor cantidad de minutos era más que prioritario.

En la estación de Caterine Ibargüen y Dominica Duque la preocupación era mayor pues en su preparación quería cerrar su preparación como una bolsita, y no conseguían con qué hacerlo. La medallista olímpica optó por pedirle a Dominica Duque cortarle un pedazo de la pañoleta con la que tenía amarrado su cabello lo que generó la reacción de Claudia Bahamón.

“¡En esta cocina se ha visto de todo! Nunca habíamos visto cómo amarraban, bridaban, no sé qué es lo que están haciendo con una pañoleta de la cabeza de Dominica”, dijo Claudia Bahamón. Momentos más tarde la presentadora se acercó a la estación a preguntarles cuándo fue la última vez que la periodista lavó la pañoleta a lo que respondieron que minutos antes la enjuagaron.

Las participantes pasaron al atril en medio de las murmuraciones de sus compañeros, quienes cuestionaron la manera en la que incluyeron ese detalle a su comida. Los chefs ni enterados probaron su preparación y al momento de deliberar llegó el cuestionamiento.

“Claramente que Cate y dominica no pueden usar un moño del pelo para amarar un postre” dijo Jorge Rausch a lo que Nicolás de Zubiría indicó que “no, eso sí automáticamente quedan en cuarto puesto”. Entre tanto Adria Marina manifestó lo que hubiera hecho de haber sabido lo que hicieron Caterine Ibargüen y Dominica Duque “la verdad de las cosas es que, si yo hubiera sabido que lo amarraron con una moña del cabello, no lo hubiera probado”.

Jorge Rausch regaña a Caterine Ibargüen y Dominica Duque

La tabla de minutos estaba a punto de ser anunciaba, pero Jorge Rausch tomó la palabra para decir que hubo equipos con cosas buenas y malas, pero que uno en específico estuvo malísimo.

“De golpe por falta de conocimiento, pero es algo que no se permite en la cocina y es el caso de Dominica con Cate que utilizaron la moña del pelo para amarrar una divina bolsita, eso no vale, no se puede hacer. Por más buena intención que hayan tenido no está dentro de las buenas prácticas de manufactura que se utilizan en un restaurante”, les recriminó Jorge Rausch.

Las disculpas de Caterine Ibargüen

Finamente las participantes consiguieron quedarse con 2 minutos correspondientes al cuarto lugar, pese a que se llevaron buenas críticas en su preparación y los chefs aseguraron que de no haber sido por el incidente habrían alcanzado más.

“Analizando y pensando lo que pasó fue un acto de irrespeto contra los chefs y les pido mil disculpas. Sin importar cuál va ser el objetivo de llegar hay que tener mente fría y saber lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer”, dijo Caterine Ibargüen.