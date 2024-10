“Me enfermé horrible”: Jenn Muriel contó su experiencia de vivir sola fuera de Colombia

La influencer Jenn Muriel compartió recientemente a través de sus redes sociales un difícil episodio de salud que vivió durante su estancia en Canadá. Según contó la creadora de contenido, quien actualmente se encuentra fuera de Colombia, al parecer un mal consumo de alimentos en días anteriores la llevó a pasar por un momento de enfermedad. La paisa, exnovia de Yeferson Cossio, detalló cómo experimentó este malestar estando completamente sola en el extranjero.

En un video subido a sus historias de Instagram, Jenn explicó lo mal que la pasó, señalando que sintió que “casi muere” debido a lo fuerte que fue la reacción de su cuerpo ante lo que consumió. “Ayer estuve, mal mal. Me enfermé horrible, no sé. Todo lo que comí este fin de semana me cayó mal y casi muero, pero ya hoy me siento mucho mejor”, comentó, visiblemente más recuperada.

Después de hablar sobre su salud, la influencer mencionó que, tras salir de clases, decidió aprovechar el día para ir de compras. “Acabo de salir de clases y voy de shopping porque está bajando demasiado la temperatura, literal estamos como a 7 grados, pero con sensación de 1 y no estoy preparada para esto, así que voy a comprar ropita térmica”, añadió Jenn, quien se ha mostrado entusiasta a pesar del contratiempo de salud.

Hace unos días, Jenn Muriel anunció a sus seguidores que había comenzado un nuevo reto académico en Canadá, país en el que estará durante los próximos 16 meses. Aunque no especificó qué curso o programa está estudiando, expresó sentirse emocionada y preparada para asumir este nuevo desafío en su vida. Muriel, quien se ha destacado por su contenido en redes sociales, aseguró que esta oportunidad le permitirá seguir creciendo y enfrentar nuevos retos tanto personales como profesionales.

La influencer, con más de 7,2 millones de seguidores en Instagram, continúa compartiendo con su audiencia los momentos más importantes de su vida y esta experiencia en Canadá, a pesar de los contratiempos, se perfila como un gran paso en su desarrollo personal.