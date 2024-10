La reacción de Jacko por los minutos extra que ganó Martina La Peligrosa en ‘MasterChef Celebrity’

Después de un largo receso, ’MasterChef Celebrity Colombia’ volvió a la pantalla con un emocionante episodio en el que los concursantes demostraron su ingenio culinario en la recta final de la competencia. En el capítulo 90, los participantes se enfrentaron a una prueba basada en la preparación de proteínas, específicamente pollo, donde debían innovar y mostrar el progreso que han logrado a lo largo de la temporada.

PUBLICIDAD

Le puede interesar: Cony Camelo podría quedar fuera de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

El reto puso a prueba la creatividad de los concursantes, quienes no solo competían por la aprobación de los jueces, sino también por sumar minutos extra que podrían utilizar en los desafíos restantes. Los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y la chef Adria Marina fueron los encargados de evaluar los platos, analizando no solo el sabor, sino también la presentación y el manejo técnico de la proteína.

Carolina Cuervo se destacó en esta jornada con una preparación colorida y con buenos crocantes que conquistaron el paladar de los jueces. Su manejo del pollo fue impecable, lo que la llevó a sumar 10 minutos adicionales a su acumulado, alcanzando un total de 22 minutos. “El pollo estaba delicioso y la presentación impecable”, comentó el chef Jorge Rausch al degustar el platillo de la actriz, quien ha sido una de las revelaciones en esta etapa de la competencia.

Por otro lado, Martina La Peligrosa, quien hasta ahora es la concursante con más minutos acumulados, reconoció que no tuvo su mejor día en la cocina. Aunque su platillo no fue lo suficientemente destacable, logró obtener 5 minutos adicionales, sumando así un total de 31 minutos. “Cometí varios errores, hoy no fue mi mejor día”, mencionó la cantante.

Sin embargo, la situación generó algunos comentarios entre los demás participantes, especialmente Jacko, quien hasta ahora acumula 15 minutos. El actor, notablemente afectado por el liderazgo de Martina en el conteo de minutos, expresó su frustración: “Martina ya debería ganarse minutos negativos para ver si la alcanzamos”, comentó entre risas, evidenciando el espíritu competitivo que sigue latente en esta fase final del programa.