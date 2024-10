Jurados de MasterChef tuvieron piedad con Dominica a pesar que tuvo falla similar a la de Alejandro Estrada

La sexta temporada de MasterChef Celebrity Colombia va a mil por hora y los jurados no están dejando nada al azar, calificando de manera dura y profesional a los famosos que hacen parte del ‘Top 10′. Muestra de esto fue el tremendo regaño que le pegó Rausch a la periodista Dominica Duque, quien no pudo aguantar el llanto.

Tras una larga ausencia por los partidos de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, el concurso culinario de ‘Nuestra Tele’ volvió a la parrilla de programación y lo hizo de una manera épica, con un reto culinario en el que los protagonistas no fueron los cocineros, sino los jurados, quienes fueron minuciosos con su calificación.

En el capítulo 91, emitido la noche del pasado miércoles 16 de octubre, dejó constatado que en esta temporada no hay pie para los errores y que cualquier falla a las normas pueden ser motivo para portar el temido delantal negro de manera anticipada.

Muestra de esto fue el duro reproche que le hizo Jorge Rausch a Dominica, luego de que la actual pareja de Alejandro Estrada no acatara a cabalidad la señal de Claudia Bahamón que indica que se deben poner las manos arriba una vez se termine el tiempo de las preparaciones, algo que quizás por descuido no realizó Duque, quien llevó a la mesa un recipiente en el que estaba una salsa, algo que no podía hacer.

Al escuchar el ‘baceadón’ de Jorge, Dominica no pudo evitar las lágrimas, ya que los sabores de su platillo fueron resaltados por Zubiría, mismo que la elogió por el hecho de que ya ha disminuido varios errores en la ejecución de sus recetas. Y el llanto de Dominica no es para menos, ya que un error similar fue el causal de la eliminación de Estrada, hombre que cogió un pedazo de su torta de red velvet en el episodio en el que dijo adiós.