“Tenía pánico”: Jorge Rausch reveló el obstáculo más grande que tuvo al estar en televisión

Jorge Rausch contó en una entrevista que su transición de la cocina a las pantallas de televisión tuvo un percance significativo, al punto de que su trayectoria en los medios pudo haber quedado en el olvido debido a una curiosa condición que le impedía desenvolverse de manera fluida frente a las cámaras.

El reconocido chef ha conquistado a los colombianos con sus platillos exóticos y elaborados en sus restaurantes. Y no solo lo ha hecho en su tierra natal, sino también en diferentes lugares del mundo donde ha dejado su huella, con el fin de resaltar la gastronomía local en el exterior.

Pero también ha sabido cautivar a los televidentes con su participación en ‘MasterChef Colombia’ en todas sus ediciones, formando parte del panel de jurados para orientar a los concursantes de cada año. Y eso también lo ha llevado a tomar este rol en otros países, formando parte del equipo de ‘MasterChef Ecuador’ y ‘MasterChef Chile’.

Pero de acuerdo con lo que el chef contó en una entrevista, su relación con las cámaras no siempre fue la mejor, indicando que al principio no era fanático de su trabajo en la pantalla chica debido a un importante detalle: sufría de pánico escénico.

“Yo tenía pánico escénico. Yo en el colegio, en la universidad cuando me tocaba hablar en público me ponía muy nervioso, me sudaban las manos, me estresaba”, confesó Jorge Rausch.

Sin embargo, cuando se le presentó su primera oportunidad de trabajo en la televisión con El Gourmet decidió hacerle frente, dando como resultado que quedara seleccionado para el empleo.

Jorge Rausch tuvo un cambio radical a partir de este nuevo trabajo

La primera vez que el chef estuvo frente a las cámaras fue en el programa del canal El Gourmet, ‘Hermanos en la cocina’, en donde no solo estuvo presente él sino también su hermano conocido por su talento en la pastelería, Mark Rausch.

En la misma entrevista, Jorge Rausch confesó que este primer trabajo en la televisión fue un punto muy importante en su vida, indicando que esto le dejó un cambio radical, aunque no es el único evento que cambia su vida por completo.

“Este es un momento profesionalmente que cambia mi vida y otros momentos momentos que cambian la vida de las personas como cuando nace mi primera hija, como cuando empiezo a hacer ejercicio en serio”, confesó el colombiano.