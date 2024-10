Wendy Guevara reveló el motivo por el que no salió en ‘Soltera’ de Shakira

Shakira está de regreso y como nunca antes se había visto, pues todo coincide con lo que es la venta de boletos para su gira de conciertos en varios países de Latinoamérica que ha agotado por lo que ha tenido que fijar más fechas de las pautadas.

Por otra parte, su más reciente éxito musical titulado ‘Soltera’, el cual llegó el pasado 11 de octubre con un video oficial, que es una de las canciones que la llevan a los primeros lugares y también el tema de conversación del momento.

Recientemente la reconocida Wendy Guevara, ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ estuvo en un en vivo por medio de sus redes sociales en la que respondió la pregunta de uno de los usuarios en la que le interrogaban si era verdad que estaría en ‘Soltera’ de Shakira.

“¿Quién dijo? Nicola ¿verdad que sí? Sí hermanas, pero no pude ir, me invitaron, porque… ¡Ay! Es una historia bien larga que no quiero decirles porque me voy a enojar y no me quiero enojar. Ahí hubiera andado con Shakira y ella ahí dándolo todo. Sí es verdad eso”, contó Wendy Guevara.

Pero pese a que indicó que no diría nada para no molestarse, seguidamente ofreció los detalles de lo que fue su ausencia, diciendo que cuando le hablaron de reunirse en Miami no dudó en decir que sí, pero que ese día estaba la grabación del especial de ‘La Casa de los Famosos México’.

“Me contemplaron para La Casa y hablamos, y pedimos permiso de que yo pues no iba a poder asistir a lo de ‘La Casa de los Famosos’, porque iba a ir al evento este de Shakira a grabar unas cosas”, contó.

Precisó que tras esto desde ‘La Casa de los Famosos México’ le insistieron en que no podía y que tenía que asistir a lo pautado y que el día de la grabación en horas de la tarde cuando la empezaron a maquillar le indicaron que si quería que no fuera.

“Que me ataco, yo me hubiera ido desde la mañana con lo de Shakira a Miami y por eso no fui, por sus cosas, que salen con una cosa y luego con otra. Entonces después, me quedé bien perra atacada, bien perreada y ya. Así fue como que sucedió hermanas. Y no fue por parte de Televisa, hermanas, fue en la producción ahí de ‘La Casa de los Famosos México’”, aseguró Wendy Guevara.

¿Quiénes salen en el video de Shakira?

Es de recordar que para el video de ‘Soltera’ de Shakira se juntaron una decena de famosas entre cantantes, influencers y modelos como Lele Pons, Anitta, Danna Paola, Winnie Harlow, Beatriz Matallana, Winnie, Natti Natasha y Greeicy. Así como la presencia del productor argentino Bizarrap y Harry Jowsey, creador de contendido para OnlyFans, que se desviste durante el clip.