Harry Jowsey, el modelo de OnlyFans que Shakira incluyó en video de ‘Soltera’

La cantante colombiana Shakira revolucionó las redes sociales el pasado viernes 11 de octubre con el lanzamiento oficial de su video ‘Soltera’ que en pocas horas no solo acumuló millones de reproducciones, sino que se convirtió en el nuevo himno del empoderamiento femenino.

El video ‘Soltera’ de Shakira fue ampliamente esperado luego que semana atrás la barranquillera apareció en un reconocido local nocturno de Miami en compañía de la cantante brasileña Anitta, la mexicana Danna, así como Winnie Harlow, Shannon y la venezolana Lele Pons.

Y ese era solo el preámbulo de lo que se venía, pues el resultado del clip es un desfile femenino lleno de sensualidad, libertad y sobre todo sin ningún tipo de inhibición que ha causado furor en pleno auge de lo que es la venta de sus entradas para la gira de conciertos por Latinoamérica.

Sin embargo, las mujeres no son las únicas protagonistas del video pues la parte en la que cantante aparece en un casino también se ve la participación del productor argentino Bizarrap y la presencia de Harry Jowsey.

¿Quién es Harry Jowsey?

Harry Jowsey es el exparticipante de la primera temporada de ‘Too Hot To Handle del gigante del streaming Netflix’, quien protagoniza una apuesta con Shakira y tras perderla se queda en ropa interior dándole otro toque picante al clip.

¿Por qué es famoso Harry Jowsey?

El reconocido modelo australiano que reside en Los Ángeles también es creador de contenido para adultos en la plataforma de OnlyFans. El joven ya había aparecido en ‘Heartbreak Island’ de Nueva Zelanda en el año 2019.

También lo hizo en ‘Match Me if You Can’ de MTV en el año 2021 y participó en la segunda temporada del programa de juegos ‘Floor Is Lava’ junto con su compañero concursante de Too Hot To Handle, Chase de Moor. Y también tuvo una aparición en ‘Dancing with the Stars’