¿Rosca? Ornella de ‘La Casa de los Famosos’ consiguió trabajo como presentadora en reconocido programa de RCN

‘La Casa de los Famosos’ ha sido una de las producciones recientes más exitosas de RCN y VIX. Tras su finalización, los seguidores del reality continúan atentos a la vida de los participantes. Una de las más comentadas es Ornella Sierra, influencer barranquillera, que ha destacado por su carisma, belleza y contenido en redes sociales. Además de la atención por sus interacciones dentro del programa, su crecimiento como creadora de contenido sigue cautivando a su audiencia; y ahora llegó a un importante programa de RCN.

Como buena barranquillera, la influencer es amante del fútbol y para el partido de la Selección Colombia contra el seleccionado chileno por las Eliminatorias, Ornella estuvo presente en la previa del estadio de la mano de uno de los programas más recordados de RCN. Se trata de ‘Buen día, Colombia’, el show matutino del canal RCN que es presentado por Ana Karina Soto, Violeta Bergonzi y Andrés López.

Precisamente por el modo fútbol del país, Ornella se unió a la emisión con sus dotes de presentadora y además, presumió con sus seguidoras esta nueva etapa de su carrera que ha marcado su año. La ahora presentadora se llevó varios buenos comentarios y muchos esperan verla más seguido por las pantallas de RCN.

¿Quién cantó el himno de la Selección Colombia?

Quién lo interpreto el himno es Vetto Galvez, conocido en la costa atlántica del país por ser cantante vallenato y además ser actor, reconocido por su aparición en ‘Chepe Fortuna’, producción en la que interpretaba a ‘El Bellaco’ el esposo de la ‘Celosa’. Aunque su interpretación en el vallenato es del agrado de muchos, para quienes veían el partido, su interpretación del himno causó desagrado por su tono de voz.

En redes sociales, son varios los usuarios que le están dando ‘palo’ al recordado ‘Bellaco’ por su interpretación, que esperan, que no se vuelva a repetir; el artista barranquillero había anunciado en sus redes sociales su presencia en el ‘Metro’ y contó para una entrevista con El Heraldo que estaba emocionado por poder interpretar el himno, diciendo: “Espero no ponerme nervioso y que no se me olvide la letra del himno, porque les ha pasado ya a varios amigos, y es que no es nada fácil cantar viendo a 50 mil personas”