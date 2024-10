Nicolás Arrieta protagonizó un bochornoso hecho: retó a un ciudadano a una pelea y quedó en ridículo

La intolerancia en Colombia se ha hecho cada vez más común y los conflictos en las calles del país cada vez son más comunes entre ciudadanos, además, no discriminan si la persona es famosa, adinerada o no. Ahora, un bochornoso acto manchó la imagen del famoso youtuber colombiano Nicolás Arrieta, quien retó a un ciudadano a una pelea callejera por luego de que, presuntamente, un perro lo mordiera.

Gracias a un vídeo difundido en redes sociales, se pudo ver como el reconocido youtuber estuvo a punto de protagonizar una pelea callejera en un barrio de Bogotá. En el vídeo se ve a Nicolás Arrieta, en aparente estado de alicoramiento o bajo los efectos de algún estupefaciente, retando a una pelea a un hombre que estaba con su pareja paseando a su perro. Arrieta alienta al hombre a pelear, a pesar de que una mujer que lo acompañaba, quien aparentemente sería su novia, le pedía que no lo hiciera.

El conflicto presuntamente surgió debido a que un perro habría mordido a la mascota de Nicolás Arrieta y al propio youtuber, quien reaccionó de esa manera agresiva en defensa de su mascota y de él. En medio de la discusión, Arrieta le propina un golpazo en la cara al hombre con el que estaba discutiendo, pero esto no generó una reacción agresiva en contra del youtuber, quien estaba notablemente alterado.

La reacción del hombre en ningún momento fue agresiva, a pesar de que el youtuber lo insultaba y agredía constantemente. Aunque el vídeo acaba y no deja ver la resolución del conflicto, varias personas mostraron su indignación en redes sociales por el bochornoso hecho que protagonizó Nicolas Arrieta, incluso varios se atrevieron a asegurar que el hombre debió haber respondido ante el ataque el youtuber, quién no era rival para él y no debió soportar el irrespeto de Arrieta.