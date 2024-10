En redes “cancelan” a Kany García por supuesta indirecta a Shakira

Desde hace varios años la cantante Kany García ha sido parte del soundtrack de muchas relaciones al cantarle al amor y no es un secreto que varios de sus temas llegan al corazón de quien las escucha por lo que la convierte en una de las máximas exponentes musicales del Latinoamérica.

Sin embargo, recientemente ha estado en el ojo del huracán en las redes sociales por una publicación que presuntamente hizo en X, antes de Twitter, y que según los usuarios sería una indirecta para Shakira.

¿Qué dijo Kany García de Shakira?

En el mensaje, que de acuerdo a los internautas borró tiempo después, se lee “más música menos influencers”, y las capturas que se han mostrado en las redes sociales tiene fecha del 11 de octubre a las 5:12 p.m. solo horas después que Shakira lanzó el video de ‘Soltera’ en compañía de varias modelos, cantantes e influencers.

“Cancelada por envidiosa y atrevida”, “@kanygarcia ¿Por qué lanzas la piedra y escondes la mano? 🤔. El internet no da: ni perdón ni olvido🤡. Yo te respondí: ‘Más música y menos hipocresía con doble discurso de usted, señora. Gracias’. Por si acaso: Shakira tu patrona 🐺🔥” y “Muy decepcionado de la actitud que ha tomado @kanygarcia y los presuntos desagravios hacia Shakira. No fue 1, ni 2, sino 3 veces en donde su sororidad hacia Shakira fue nula y sus tweets despectivos llegaron lejos. Kany, eres talentosa y llena de magia, no necesitamos más odio”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

¿Quiénes salen en el video ‘Soltera‘ de Shakira?

Es de recordar que tras el lanzamiento del video de ‘Soltera’ la colombiana acumula millones de reproducciones en YouTube y que el tema se ha convertido en un himno en las redes sociales que celebra el empoderamiento femenino ante lo que es la sumisión en una relación y los recuerdos del pasado.

En el video se hace acompañar de Lele Pons, Beatriz Matallana, Winnie Harlow y por si fuera poco la cantante Natti Natasha. Además, la cantante brasileña Anitta, la mexicana Danna, Karolina Kurkova , Jorge Chacón, la modelo venezolana Valeria Carruyo, la maquilladora Ludmila Soleimani, y la peruana Daniela Sayan, entre otras.

Así como al productor argentino Bizarrap y hasta el modelo de OnlyFans y también exparticipante de ‘Too Hot To Handle’, Harry Jowsey, quien se queda en ropa interior tras perder una apuesta en un casino durante la trama.