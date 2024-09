Glock responde a acusaciones de Darlyn en ‘Desafío XX’ ¿Se acabó la amistad?

Durante el capítulo 107 del ‘Desafío XX’ se vivió lo que sería la cuarta eliminación en la que salieron Alejo y Luisa, por lo que se despidieron del ciclo dorado del reality de Caracol, de los 1200 millones de pesos del premio y de la anhelada copa de ganadores, pero antes de la prueba Glock, fue tema de conversación, días después que Karoline la nombró para revelar que lo que un televidente le escribió.

Y es que luego que los miembros de la casa Tino revelaron que Anamar mantiene a Renzo y que siguen su relación bajo los constantes celos, estuvieron contando sobre lo que hace Glock. Es de recordar que Glock fue una de las participantes de Gamma que pasó a Beta tras la prueba de capitanas y terminó muy unida a Darlyn.

Be dijo que no sabía quien era a lo que Alejo dio algunas referencias de ella sobre cómo era su desempeño en la Ciudad de las Cajas, pues la definió como “una niña pesadita. Glock hubiera sido buena si hubiera entrenado otros dos años”. Seguidamente Natalia indicó que Glock era gamer, y que ella estaba orgullosa de ser la primera en la historia del ‘Desafío’.

Darlyn habla de Glock y dice que de gamer no tiene nada

“De gamer no tiene nada, solo mostrar” dijo Darlyn mientras Natalia asombrada le preguntó qué era lo que hacía, a lo que Darlyn agregó que “yo pensé que era gamer, pero no, ya como que en la mitad se disfraza así chiquito y empieza a hacer bailes para que le manden cosas”.

Al escuchar lo que dijo Darlyn intervino Sensei para recordar que hay gamers que juegan en ropa interior para que les envíen, a lo que Darlyn precisó que, en efecto, Glock era una de ellas.

Glock responde a Darlyn y Natalia

Tal parece que la emisión del capítulo no pasó desapercibida por la exconcursante quien cuestionó lo que se dijo de ella y reiteró que en efecto sí es gamer, pero que también cuenta con estudios.

“Lo primero es que hay una persona con la cual en ese momento había una amistad y había un vínculo ¿verdad? Duele que se digan ese tipo de cosas. Y dos, con qué moral o bajo qué criterio tú críticas el trabajo de una persona, pues mi ocupación en este momento es ser streamer, lo era desde antes del Desafío, yo igual tengo mi carrera, yo soy ingeniera ambiental, soy especializada en gerencia de proyectos, son mis estudios. Y en el hipotético caso que lo hiciera ¿cuál es el problema?”, dijo Glock durante un en vivo con Yoifer, su compañero en Gamma y Beta.

¿Indirecta de Glock a Natalia?

Pese a que no dio nombres si cuestionó qué hacen ellas en la actualidad y en especial a qué se dedican y que no hay moral para criticarla. Sin embargo, eso fue lo único pues por medio de TikTok publicó un video en el que la frase que se lee parece ser una indirecta a Natalia.

“Me la tiro de malota y resulta que me robaron el marido que robé”, escribió Glock en un video que ha acumulado varias reacciones por parte de los televidentes del ‘Desafío XX’.

¿Hay rivalidad entre Glock y Darlyn por Kratos?

Es de recordar que durante el capítulo 104 del ‘Desafío XX’, llegó la acostumbrada llamada de Andrea Serna para darles las indicaciones de la prueba del día y además contarles el nuevo costo del arriendo, pero con ello llegó una interrogante de la presentadora que generó intriga y risas.

“Se filtro una noticia por acá en la Ciudadela Desafío 20 años. Y no puedo creer que yo sea la última en enterarme. ¡Eso me ha dolido! Pero solo si oigo la confirmación de tu voz, Darlyn se me pasa el dolor ¿qué es lo que está pasando con tu corazón querida? Bueno, porque es que estoy atar cabos y digo en qué momento”, fue lo primero que le dijo Andrea Serna.

Darlyn le respondió que fue durante el receso que tuvieron los semifinalistas antes de iniciar la etapa dorada del ‘Desafío XX’, a lo que llegó otro comentario de la presentadora con el que le dijo “Fue muy corto, ¡les rindió!”, desatando las risas de los demás.

La semifinalista agregó que fueron Valentina y Campanita los artífices de la relación, pero Andrea Serna insistía en que no salía de su asombro al respecto.

Kratos pretendió a Gaspar y Glock

Por otra parte, Kratos llegó compartiendo en el mismo equipo con Gaspar con quien se le relacionó en diversas oportunidades, pues él siempre mostró interés en ella, sin embargo, la joven tenía su pareja y lo reiteró en diversas oportunidades.

Luego se dio una situación con Glock, esto fue durante la fiesta que derivó de la prueba de capitanas en la que en un reto Kratos y Glock se dieron un beso. A las semanas Kratos fue eliminado y antes de despedirse se ganó un regaño de Andrea Serna por lo que hizo.

Kratos sacó de su calcetín un regalo que le tenía y que esperó hasta el último momento para poder dárselo con mucho cariño en medio de un fuerte abrazo. El momento no pasó desapercibido por Andrea Serna quien con asombró los miró.

“¡Vaya Kratos! Eso sí me sorprendió ¿de dónde sacaste un regalo a última hora? ¿qué le diste a Glock?” le cuestionó Andrea Serna a lo que este respondió que “era una piedrita que había visto en un box, y había pensado en dárselo, sin irme, pero pues como me fui, se lo quise dejar porque la verdad me parece una gran persona así no la haya podido conocer más a fondo y pues quería dejarle al menos un recuerdo mío”.

Seguidamente la presentadora le cuestionó sobre el tiempo que tenía el detalle guardado y la respuesta del jugador de rugby la dejó atónita por los tres ciclos que estuvo esperando para hacerlo. Por su parte, Glock regresó en ese entonces a la casa Beta y no dudó en alardear el detalle de Kratos con Darlyn y Karoline contándoles que la piedra que le dio tiene una mancha similar a su lunar.