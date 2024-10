Aida Victoria Merlano se puso la mano en el corazón y ayudó a fan que pasa por cuadro de ansiedad

Aida Victoria Merlano es una de las creadoras de contenido más destacadas en Colombia, mujer a la que muchos conocieron luego de que su madre, la senadora Aida Merlano, se fugara de sus custodios del INPEC en medio de una cita odontológica a la que asistía en la ciudad de Bogotá. Esta situación representó un cambio total en su vida, dentro de ellos el enfrentar a la ansiedad; algo de lo que habló recientemente para ayudar a una de sus seguidoras que está pasando por un momento similar al que ella vivió.

PUBLICIDAD

Recientemente, la expareja del streamer WestCol, realizó una dinámica de preguntas y respuestas por medio de su cuenta de Instagram, donde acumula 6,6 millones de seguidores, espacio en el que una de sus fans se desahogó y le expresó: “Yo quisiera contar con alguien en este momento de depresión”, a lo que Merlano contestó:

No se lo puede perder 📲😯 >>> Aida Victoria Merlano aprovechó ruptura con WestCol para facturar vendiendo contenido

Tomada de Instagram/Aida Victoria Merlano 2024 Aida Victoria Merlano envió mensaje con frase de canción de Silvestre Dangond.

“Hace 7 años dejé la universidad. Con 18 años me fui a vivir a Bogotá porque acababan de meter presa a mi mamá, hasta ese momento ella era el eje de mi vida y yo nunca me había valido por mí misma. Estando en depresión, coexistiendo con la ansiedad, intenté apoyarme en otras personas y parecía como si la situación fuera demasiado grande para todos los que me rodeaban”, comentó Aida

“El día que dejé de esperar a que otros me rescataran, me tocó salvarme a mí misma, y pude. Te prometo que aunque sientas que te estás rompiendo, esos momentos de oscuridad van a construir una versión lo suficientemente fuerte como para que te rescates por tu cuenta”, añadió.

Aida Victoria Merlano Instagram

Cabe acotar que esta influencer tiene un espacio web dedicado a hablar de estos temas al que llamo ‘Corazones Curados’, en el que habla de estos temas de salud mental, además de que invita a quienes ingresan allí a dejar atrás los tabúes y animarse a realizar técnicas de autoconocimiento sexual.