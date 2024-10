Yudy Arias, tía de Maluma revela cómo ayudo a Karol G en sus inicios

Yudy Arias, es conocida en el mundo del entretenimiento por ser instructora de yoga y entrenadora de celebridades, además por ser la tía de Maluma, la cual tuvo un papel fundamental en la carrera de Maluma. Arias cuenta con más de 600.000 seguidores en Instagram, donde muestra parte de su trabajo con diferentes famosos y sus familias, como Juanes, Luis Fonsi, Ricky Martin, Thalía, J Balvin y también deportistas y atletas de fútbol. Incluso llegó a intercambiar temas de yoga con Madonna, estro gracias a Maluma, que se la presentó y así pudieron conversar sobre varias cosas. Recientemente, Yudy Arias dio una entrevista para el pódcast “Algarete con Tash” donde mencionó su aporte en la carrera de Karol G.

La famosa tía de Maluma ha sido fundamental en la carrera del cantante paisa, ya que recuerdan ambos que para el 2011, en el cumpleaños número 16 del artista, le dio como obsequio a su sobrino la oportunidad de grabar sus tres primeras canciones: “Farandulera”, “Perder el control” y “Vámonos de fuga” esto según una entrevista con la revista Billboard.

Al hablar de Karol G, recordó que hizo la primera gira de medios con ella por Estados Unidos, llevándola a cada canal y presentándola, además de esto dijo que le ayudo a construir esa esencia de cantarle a las mujeres. “Honestamente, yo fui la que no pude seguir el proyecto, no tenía tiempo, no me daba, además de que tenía mi artista prioridad, no me sentía fiel” expresó Yudy, al comentar que no siguió trabajando con Karol en aquel entonces, añadiendo que quizá eso era lo mejor que le podía pasar a la intérprete de “Mi Ex Tenía Razón”.

En los cometarios hay varias reacciones, muchos señalando que la realmente Yudy no le aporto mucho a la paisa, otros en lo que entienden que la instructora opto por seguir trabajando con su familia, es decir con Maluma, ya que por varios años ella fue la manager del artista.