¿Volvió Maluma Pretty boy?, el cantante mostró su nuevo look

Maluma es considerado como una de las celebridades colombianas más atractivas, aparte de su talento suelen resaltar su belleza y no solo su público sino gente de todos los lugares. Desde sus inicios lo pudimos ver con un look más urbano, en ese momento se rapaba constantemente y sus seguidores lo asocian o lo llaman como “Maluma Calvo”. Las veces que ha tenido este corte, el artista ha sacado albúmenes que sus fans consideran como icónicos. Pero este no ha sido su único look, pues siempre ha experimentado una evolución constante en su imagen. Sus cambios de cabello, desde melenas largas y coloridas hasta cortes más cortos y clásicos, han sido objeto de atención en los medios y entre sus fans.

El último look del artista era con el cabello largo, con el que se mostró con trenzas durante un largo tiempo, pero hace dos días posteo un video en TikTok junto a su barbero, a quien le pregunta que maquina le va a pasar y él responde que la cero, además de decir “¿Será que llegó el momento?”, para luego terminar el video con una foto de pequeño, en la que se le ve sonriendo y con corte de cabello bajo, además de sonar de fondo la canción “Borro Cassette”. Inmediatamente, el video se viralizó y todos sus fans empezaron a comentar emocionados que “Maluma Calvo” estaba de vuelta, solo hasta ayer el artista mostró el resultado final después de haber tenido a la espera a todos.

Finalmente, realizó un post con varias fotos donde muestra su nuevo look, un Mohicano o más conocido como un 7, además en el carrete aparece con la pequeña París, la foto con la que finaliza el post es la portada de su álbum: “Pretty Boy, Dirty Boy”. Dicha foto también la puso en sus historias con una llamativa descripción “Por aquí quedaron cosas pendientes”. En los comentarios varios expresaron que pensaban que el artista se iba a “calvear” o que esperaban al “Maluma Pelón”. Todo indica que quizá viene nueva música en relación que uno de sus trabajos más exitosos.