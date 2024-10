Presentadoras de Noticias Caracol despidieron con tristeza a querida figura del canal, “se va un amigo”

Noticias Caracol desde hace más de una década hace parte fundamental de la parrilla de contenidos de Caracol Televisión, brindándoles a los televidentes de primera mano aquellos hechos que marcan la agenda nacional a partir de sus diferentes emisiones, contando así con todo un grupo, entre periodistas, camarógrafos, asistentes y demás figuras, pero durante una de las más recientes emisiones las presentadoras de Noticias Caracol despidieron con tristeza a otra de las figuras del canal.

El hecho tuvo lugar durante la emisión del medio día del 11 de octubre, donde estuvieron presentes las periodistas, Catalina Gómez y Ana Milena Gutiérrez, quienes aprovecharon el espacio para destacar la labor que durante varios años cumplió J.J. Pinilla, quien se despide de Noticias Caracol: “Hoy se nos va, uno de los más queridos compañeros en el diario que hacer de periodismo, John Jairo Pinilla, disfrutará de su merecida jubilación”, agregó en un primer momento Catalina Gómez.

Posteriormente, las palabras de cariño y admiración se dieron por Ana Milena Gutiérrez, quien reiteró: “Se va un amigo y un gran profesional de Noticias Caracol, generoso siempre a la hora de entregar su conocimiento. Te extrañaremos Jotica”. Además de las sentidas declaraciones de las periodistas, el noticiero realizó un corto video en el que evidenció su carrera periodística y la huella que ha dejado en cada uno de los periodistas que hacen parte del este informativo y hoy lo despiden con tristeza, pero también felices por el tiempo compartido.

¿Quién es la experiodista de Noticias Caracol que regresó a Colombia?

La experiodista de Noticias Caracol que regresó a Colombia es Ana María Navarrete, que durante un buen tiempo se radicó en Europa con el fin de adelantar sus estudios y hace pocas semanas se graduó en Máster Internacional en deportes y gestión del estilo de vida.

Aunque se pensó que buscaría encontrar un nuevo empleo allí, lo cierto es que semanas después de su graduación regresó con el fin de seguir demostrando sus habilidades periodísticas en el ámbito deportivo, dándole la bienvenida nuevamente al medio que fue su casa Caracol Radio, específicamente en el ‘Bvar Caracol’ y bajo las palabras de Liche Duran, quien aseguró: “Esta invitación no se la pueden perder, directamente desde Italia, volvemos a tener a Ana María Navarrete, el Bvar Caracol, desde las 2 pm”. Ante las declaraciones mencionadas, Navarrete no guardó silencio y reiteró: “Que recibimiento, vean quién me estaba esperando, mejor dicho, no se lo pierdan”.