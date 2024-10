Christian Tappan conmovió a todos por las palabras a su esposa

El actor Christian Tappan se ha convertido en una clara referencia de las artes en Colombia y el resto del continente, pues sabe cómo darle vida a cada uno de los papeles de los que ha tenido la responsabilidad de personalizar.

Su presencia en éxitos dramáticos y series como ‘Vecinos’, ‘Griselda’ y ‘El Robo del Siglo’ es solo muestra de las producciones de la que ha hecho parte de manera magistral y que lo consolidan como uno de los mejores.

Recientemente el actor ha hecho una publicación por medio de su red social Instagram con imágenes de lo que fue su boda con su amada July hace 16 años, y con las que reveló la primera cita y lo que ocurrió por error.

“La historia es sencilla. ¡Amor a primera vista! El día que la conocí por accidente, salimos a ver una carrera de Montoya de la fórmula 1 y lo peor es que me equivoqué de día y no había carrera, así que nos fuimos a bailar tenía que descargarla, en el furor de la noche nos tomamos unos guaros y bailamos toda la noche!! Cuando yo estaba prendido le dije ‘que se iba a casar conmigo’ y ella obvio dijo ‘si como no’”, escribió Christian Tappan.

Precisó que, al siguiente día, en medio de la resaca, la llevó a la casa de Marlon Moreno, y que allí el actor reiteró las palabras que Christian le había dicho a ella horas antes.

“Marlon le dijo ‘que se iba a casar conmigo’. Les juro que no le había dicho nada a Marlon. Ahí en ese momento comenzó algo que nunca iba acabar o por lo menos no hasta que la muerte nos separé. A los 4 años y medio cumplí mi promesa de esa borrachera y cumplí, cumplí porque me enamoré desde el día 1. Te amo @julytappanmanager. PD @marlonmorenos fue el padrino de esa unión”, finalizó Christian Tappan.