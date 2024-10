“Más videos así”: Luisa Fernanda W enseñó cómo armar un outfit con bajo presupuesto

Luisa Fernanda W demostró una vez más su capacidad para marcar tendencia, esta vez al mostrar que no es necesario gastar grandes sumas de dinero para lucir elegante. A través de un video publicado en sus redes sociales, la creadora de contenido compartió con sus seguidores una visita a varias tiendas de ropa en el pueblo de Toro Valle, en el Valle del Cauca, enseñando cómo armar un buen outfit a precios accesibles.

La empresaria aprovechó un paseo familiar con su pareja, el cantante Pipe Bueno, y sus dos hijos para adentrarse en las tiendas locales y dar una lección de estilo.

Durante el recorrido, Luisa Fernanda enfatizó la importancia de saber escoger bien las prendas, destacando que desde cualquier lugar del mundo es posible armar un look atractivo. “Uno en este pueblo se puede encontrar joyas de verdad”, expresó la influencer, subrayando que no siempre lo más caro es lo mejor y que lo más económico no necesariamente es de baja calidad.

Aunque inicialmente se inclinó por un look más casual con un blazer, finalmente optó por una prenda que se ajustara más a su estilo personal y que pudiera usar de manera cotidiana.

Sin embargo, confesó que le costó un poco encontrar algo que le quedara, ya que su talla es muy pequeña, lo que limitaba las opciones disponibles en las tiendas locales. Finalmente, Luisa se decidió por una blusa estampada y un pantalón negro, un conjunto que, según ella, le costó $180,000 pesos colombianos. “Todos los accesorios que me puse eran los que tenía a mano, y la verdad me gustó mucho cómo quedó el look”, escribió la influencer, encantada con el resultado.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar, y muchas de sus seguidoras elogiaron su estilo y su capacidad para armar un buen outfit sin gastar demasiado. “Luuu, más contenido así, ropa no tan costosa pero para pintas brutales”, comentó una seguidora, mientras que otra añadió: “Esa dinámica está chévere, sería más interesante más videos de ese tipo”. Luisa Fernanda parece haber encontrado una nueva manera de conectar con su audiencia, mostrando que la moda accesible también puede ser elegante y moderna.