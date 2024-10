“Escalé muy rápido”: Luisa Fernanda W respondió a quienes cuestionaron su éxito en las redes

Luisa Fernanda W, una de las influencers y empresarias más influyentes de Colombia, ha logrado consolidar su carrera en las redes sociales y el mundo de los negocios. Con más de 19 millones de seguidores en Instagram, su versatilidad la ha destacado en áreas como la moda, el maquillaje y el estilo de vida. A lo largo de los años, lanzó su propia línea de cosméticos, logrando posicionarse como una emprendedora exitosa, mientras mantiene una fuerte presencia digital que la conecta con su audiencia.

En su vida personal, Luisa mantiene una relación sentimental con el cantante de música popular Pipe Bueno, con quien tiene dos hijos, Máximo y Domenic. La pareja, que ha captado la atención de millones de seguidores por su historia de amor y su vida familiar, recientemente anunció que planean casarse a principios de 2025. Este anuncio ha generado gran expectativa entre sus fans, quienes siguen de cerca cada paso que la pareja da en su vida personal y profesional.

Recientemente, Luisa Fernanda W habló con sus seguidores sobre cómo maneja la frustración cuando un proyecto no sale como esperaba. A pesar de los momentos difíciles, explicó que ha aprendido a enfocarse en lo positivo, destacando la importancia de mantener una actitud resiliente. “Cuando las cosas no se dan, siempre creo que es por algo mejor que vendrá”, afirmó la influencer, enfatizando que la clave está en no obsesionarse con los resultados y disfrutar del proceso.

Reiteró que vive muy relajada y no se frustra cuando sus proyectos no se dan cómo esperaba.

Sin embargo, una internauta cuestionó su postura, afirmando que en sus inicios sí mostraba estrés por su estatus en redes sociales. Luisa respondió aclarando que su éxito fue muy rápido, pero lo difícil ha sido mantenerse.

“Mi éxito en redes sociales fue muy rápido, y escalé a mis objetivos en un tiempo muy corto. Puedes llegar a la cima, pero aún te faltan muchas montañas por escalar. He aprendido que la vida es de procesos”, expresó, reafirmando que su enfoque actual es disfrutar del camino y no complicarse por los resultados inmediatos.