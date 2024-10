Cony Camelo recibe nueva advertencia

Durante el capítulo 89 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se vivieron muchas emociones con lo que fue un reto con chocolate, en el que los participantes que siguen en pie en competencia debían jugársela para poder satisfacer el paladar de 10 comensales expertos.

La entrada del programa se hizo de manera distinta, pues los famosos entraron por la parte trasera del estudio y no por la puerta principal ya que a partir de esta había una extensa banda que jugaría un papel importante minutos después.

De inmediato la presentadora Claudia Bahamón no dudó en preguntarle a los participantes cómo estaban luego de ver sus caras muy desconcertadas y momentos más tarde envió una advertencia a la actriz Cony Camelo. “Y Cony todavía no está con nosotros, sigue malita. Y sigue la idea de que cuando regrese evidentemente regrese con delantal negro”, dijo Claudia Bahamón.

¿Qué pasó con Cony Camelo en ‘MasterChef‘?

Es de recordar que la actriz Cony Camelo faltó por problemas de salud a la edición 87, por lo que la presentadora Claudia Bahamón indicó que se le aplicará la normativa de esta temporada y no es más que portar el delantal negro apenas regrese a la competencia.

“Cony no está con nosotros hoy, amaneció maluquita, no sabemos cuánto tiempo de incapacidad tenga en este momento, esperamos se mejore pronto. Sin embargo, como siempre la regla es para todos, una vez ella ingrese por esa puerta de MasterChef, debe ingresar con delantal negro, noticia no tan alentadora, estando ya en el top 10 buscando ya el camino al top 5″, dijo Claudia Bahamón.

La presentadora omitió un detalle, y es que inmediatamente que sea sancionada con el delantal negro, irá directamente a reto de eliminación, esto tras lo anunciado al principio de la temporada cuando la regla se ejecutó con el actor Víctor Mallarino. Las publicaciones de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se han llenado de comentarios en los que destaca Cony Camelo por su ausencia la cual es celebrada por muchos televidentes del reality de RCN.

“Q paz y tranquilidad se ve en cada capítulo sin cony”, “Que bendición que Cony no vuelva por ahora”, “Le pueden decir a cony. Q por abandono de trabajo ... Se puede quedar en la casa ... Q tod está muy bien”, “Q paz se respira sin Cony jajajaj” y “Que dicha q no esté Cony”, son algunas de las reacciones que destacan.