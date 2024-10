Dominica Duque casi envía a Nicolás de Zubiría al médico en ‘MasterChef Celebrity’

Durante el capítulo 88 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se le dio continuidad a lo que sería el reto de maridaje en el que el café en cualquiera de sus presentaciones y temperatura era el protagonista de la edición.

Los famosos estuvieron en medio de mucha tensión en lo que era sus preparaciones, pues algunos se quedaron en la línea del mundo del dulce y unos en el salado, por lo que al acabado el tiempo para cada uno fue pasando al atril para ser evaluados por los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch.

Cuando llegó el turno de Dominica Duque nuevamente generó expectativa, pues la periodista se apareció con un plato al llamó “trío tostado achocolatado” en un bizcocho hecho de café instantáneo con una ganache de chocolate blanco, coulish y praliné de nueces con azúcar y fruta fresca, junto a un café frío con leche y cacao.

“Hay una vaina que me impresiona es una destreza que muy poca gente tiene: cortes iguales. Eso nadie lo logra. Si yo me doy cuenta de que están muy mal cortadas, usted también y le va mejor sin eso que con eso chambón. Se lo digo para que no lo haga, porque es que hay que ser ciego para no darse cuenta de que está chambón”, le dijo Jorge Rausch.

Seguidamente fue el turno de Nicolás de Zubiría quien es bien sabido no es muy amigo del dulce por lo que con el primer bocado no dudó en expresar su descontento con el plato de Dominica Duque.

“¡Me mataste! ¡No! A Jorge lo conquistó, pero a mí si me mandó para otro lado. Muy pasado de azúcar, está tan dulce que casi que ni siento el café, así de potente está”, dijo Nicolás de Zubiría.

Entre tanto en los testimonios individuales Dominica Duque dijo “casi hago que Nico se desmaye con el punto de dulce”. A ello se sumó un comentario de Jacques Toukhmanian quien con su humor característico aseguro que “está queriendo buscar un deceso, un occiso en el jurado porque los tiene pues al borde de un infarto”.

Por su parte Adria Marina también destacó que era muy dulce y que parecía chocolate derretido con café. Pese a que le gustó el contraste indicó que la cantidad fue demasiado. Es de recordar que en el 84 la preparación de Dominica Duque se pasó de sal con un puré que según Jorge Rausch por poco le afecta su tensión.