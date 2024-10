Cony Camelo recibiría sanción de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

Durante el capítulo 87 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ se vivieron muchas emociones luego de lo que fue el triunfo de los participantes en un reto en el que se enfrentaron a los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch tras ser dirigidos por la presentadora Claudia Bahamón.

El triunfo de los participantes derivó en que Nina Caicedo, Vicky Berrío y Dominica Duque se quitaran el delantal negro y salvarse por los momentos de un posible reto de eliminación, sin embargo, el panorama para Cony Camelo no parece ser muy alentador, debido a que recibirá una sanción por parte de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

La actriz Cony Camelo faltó por problemas de salud a la edición 87, por lo que la presentadora Claudia Bahamón indicó que se le aplicará la normativa de esta temporada y no es más que portar el delantal negro apenas regrese a la competencia.

“Cony no está con nosotros hoy, amaneció maluquita, no sabemos cuánto tiempo de incapacidad tenga en este momento, esperamos se mejore pronto. Sin embargo, como siempre la regla es para todos, una vez ella ingrese por esa puerta de MasterChef, debe ingresar con delantal negro, noticia no tan alentadora, estando ya en el top 10 buscando ya el camino al top 5″, dijo Claudia Bahamón.

El detalle que omitió Claudia Bahamón sobre Cony Camelo

La presentadora omitió un detalle, y es que inmediatamente que sea sancionada con el delantal negro, irá directamente a reto de eliminación, esto tras lo anunciado al principio de la temporada cuando la regla se inauguró con el actor Víctor Mallarino.

Todo se dio en el capítulo 12 cuando se llevaría a cabo un reto de eliminación del que formaba parte el reconocido actor y faltó. “Hoy como ustedes se dan cuenta, nos hace falta un integrante con delantal negro, Víctor Mallarino. Por temas personales hoy no pudo asistir, por tanto, el día que regrese a esta cocina debe regresar por esa puerta con delantal negro, directo a reto de eliminación”, dijo Claudia Bahamón en ese entonces.