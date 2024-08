Fans de Camilo enloquecen con dedicatoria a Evaluna por su cumpleaños

Desde hace varios años el cantante Camilo ha sido parte del soundtrack de muchas relaciones al cantarle al amor y no es un secreto que varios de sus temas llegan al corazón de quien las escucha por lo que lo convierte en uno de los máximos exponentes musicales del país.

Él y Evaluna Montaner forman una de las parejas más estables de la farándula internacional ya que nunca han protagonizado una polémica desde que hicieron pública su relación, matrimonio y el nacimiento de Índigo. Sin embargo, siempre están presentes en las críticas de algunas personas debido a la manera en la que expresan su amor por medio de las redes sociales.

Cumpleaños de Evaluna

Recientemente la cantante Evaluna estuvo de cumpleaños, por lo que Camilo no dudó en hacer una publicación para celebrar el día con unas palabras que atrajeron la atención de todos en sus redes sociales.

“¿Cómo puedo yo homenajearte más de lo que lo he hecho ya? ¿Cómo puedo yo regalarte algo que te sorprenda? Si tú me has dado los dos regalos más valiosos de mi vida. Te amo, y te admiro caminando descalza sobre todos los terrenos. Sigo aprendiendo de ti. Casi 10 años juntos y sigo siendo cinturón blanco. Me encontré este video y me enamoré 700 nuevas veces de ti. Te amo. Ah... y feliz cumple”, escribió Camilo junto a un extracto de su canción ‘Una Canción de Amor para La Pulga’ a lo que ella respondió con un “Tuya para siempre. 😭 te amo. Afortunada de tenerte”.

Petición de los fans a Camilo

Tal y como era de esperarse las reacciones no tardaron en llegar, pues los seguidores de ambos cantantes se volcaron a llenar la publicación de comentarios en los que destacan la hermosa relación que tienen ambos, pero también para hacerle una petición al cantante.

“Un amor así es lo que todas necesitamos 🔥 ❤️”, “Camilo no es de este planeta ❤️”, “Necesito un hombre que me ame como Camilo a Evaluna 🥺 🥺 🥺”, “Camilo debería abrir un canal de entrenamiento para hombres que quieren enamorar mujeres. 🙃” y “Camilo haz un campamento de formación para caballeros 😭”, son solo algunas de las reacciones que destacan en el post de Camilo.