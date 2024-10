“Yo la compré”: Luisa Fernanda W respondió a comentario impertinente en redes sobre su rostro

Luisa Fernanda W, una de las influencers más reconocidas de Colombia, ha conquistado el mundo digital con su contenido sobre moda, viajes y consejos de belleza. Su estilo y personalidad la han convertido en un referente para quienes buscan estar al día con las tendencias, consolidándose en los últimos años como una de las figuras más influyentes del país. Además de su éxito en redes, su relación con el cantante Pipe Bueno ha captado la atención del público. La pareja, que comparte dos hijos, podría estar cerca de formalizar su unión con una boda prevista para principios de 2025.

Recientemente, Luisa compartió su experiencia tras haber asistido, por segunda vez, a la prestigiosa Semana de la Moda en Milán. En este evento, la influencer tuvo la oportunidad de ver de primera mano las últimas colecciones de reconocidas marcas internacionales, un sueño para cualquier amante de la moda. Luisa relató cómo cada uno de los atuendos que presenció le brindó una gran inspiración, reafirmando su pasión por esta industria.

Sin embargo, como es común en el mundo de las redes sociales, Luisa no está exenta de las críticas. Aunque miles de seguidores la elogian por su estilo y contenido, también hay quienes expresan desagrado o comentarios negativos, no solo sobre su forma de vestir sino también hacia su apariencia. Hace poco, en una publicación donde compartió varios outfits y se mostró acompañada de Pipe Bueno y de su hermana Angie, un usuario comentó sobre su nariz, haciendo una broma que no le cayó bien a la influencer ni a algunos de sus seguidores.

“Esa naricita no es tuya”, comentó una seguidora, a lo que Luisa Fernanda no dudó en responder: “Jajaja ¿No? Obvio es mía... Yo la compré jajaja”. Con esta respuesta, Luisa dejó claro que no tiene intenciones de permitir que los comentarios negativos la afecten. Su respuesta, cargada de humor y desparpajo, demuestra su capacidad para manejar las críticas de forma inteligente y relajada, una cualidad que sus seguidores admiran.

Con una personalidad auténtica y un estilo que la ha llevado a ser protagonista en eventos de moda a nivel mundial, Luisa Fernanda W continúa marcando tendencia y demostrando que está dispuesta a enfrentar tanto los elogios como las críticas con la misma confianza.