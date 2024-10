Natalia Ramírez reveló la escena más complicada que tuvo en ‘Betty La Fea’

Ver a Natalia Ramírez con cada una de sus publicaciones llena de mucha vitalidad en sus redes sociales, pues la energía que emana con su mirada, sonrisa y en especial todo su carisma atrapa a más de uno de los seguidores que conforman lo que es toda su comunidad digital.

La actriz se ha convertido en una clara referencia de las artes en Colombia y el resto del continente, pues sabe cómo darle vida a cada uno de los papeles de los que ha tenido la responsabilidad de personalizar.

Sin embargo, uno de ellos como lo fue Marcela Valencia en ‘Yo Soy Betty, La Fea’ es de esos tantos que se quedaron en la memoria de los televidentes y que a lo largo de los años se van descubriendo secretos que la actriz ha revelado.

Días atrás publicó la imagen de unas de las escenas más eróticas de la telenovela de RCN en la que reveló lo que fue hacerla y más al tener que repetir una vestimenta similar en uno de sus más recientes papeles.

“#tbt❤️ 1999. Esta escena fue muy chistosa y a la vez complicada. Fue cuando Marcela se disfrazó de verdugo y termina interrogando a Armando. Es una de las pocas escenas que he hecho en ropa interior. Acabo de hacer otra para la serie #Manes Pero fácil no es. Recuerdo que Rosita Cabal me dijo para tranquilizarme que era como estar en traje de baño 🩱 ...si, como no. Ja ja ja”, contó la actriz de ‘Amor A Palos’.

La reacción de sus seguidores estuvo centrada no solo en el perfecto dominio de la escena, sino también de quienes halagaron su belleza, pues indicaron que permanece igual de espectacular como hace años atrás siendo una de las damas de la pantalla colombiana.

El miedo de Natalia Ramírez a ponerse en la piel de Marcela Valencia

Natalia Ramírez estuvo de invitada meses atrás junto a su esposo en el lanzamiento de ‘Griselda’, la serie protagonizada por la espectacular Sofía Vergara con un exquisito reparto colombiano, y en medio de la marea de artistas se topó con Carlos Ochoa.

El comunicador decidió hacerle una pregunta que muchos se estaban haciendo y no es otro sobre cómo se sintió durante su regreso a la piel de Marcela Valencia en la nueva temporada del éxito dramático de todos los tiempos ‘Yo Soy Betty, La Fea’.

“Bien, delicioso, fue una experiencia muy linda la verdad. Me encantó reunirme con todos mis compañeros, volver a sentirnos juntos, aliado, jugando”, dijo Natalia Ramírez y seguidamente Carlos Ochoa le preguntó sobre la experiencia de volver a darle vida a Marcela Valencia.

Enseguida la actriz contó lo que vivió cuando le anunciaron que volvería al papel y justamente cada cosa en el proceso de transformación. “Eso me causó pánico la verdad, lloré, tembladera me dio, me pasó de todo, cuando estaba haciendo la transformación del pelo, me entró… desde que me dijeron me entró mucho miedo. Esos 25 años, nadie cambia, mucha gente me pregunta si Marcela ha cambiado”, contó Natalia Ramírez.