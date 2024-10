“No me quiero morir”: ‘Leidy La Hermosura’ pide ayuda para luchar contra su enfermedad

En las redes sociales es conocida como ‘Leidy La Hermosura’ y saltó a la fama precisamente por un video en el que años atrás decía que enviaba un saludo a esas personas que creían que no iba a prosperar.

El tinte jocoso lo dio cuando nombró a otros creadores de contenido y en medio de sus palabras agregó que iba a detener el video, porque se le estaba llenando la memoria de su teléfono, lo que de inmediato se volvió viral en las redes sociales.

El tiempo fue pasando y ‘Leidy La Hermosura’ siguió llegando a todos los rincones con su ocurrencia sen los que un miembro de su amplia comunidad digital estaba presente. Hasta llegar a uno en el que apareció llorando diciendo “estoy triste. Mándenme 50 mil” que no tardó en ser el mood de muchos de sus seguidores.

‘Leidy La Hermosura’ reveló que tiene cáncer desde los 13 años

Sin embargo, recientemente ‘Leidy La Hermosura’ decidió sincerarse con su comunidad digital y ha revelado que es paciente oncológica en medio de un video en su Instagram en el que invoca la generosidad de quienes quieran ayudarla a sobrellevar el momento.

“Me da pena hacer este video y aparecer aquí llorando, pero de pronto es el único medio que tengo para que a mi problema se le dé solución y gracias Dios tengo estas redes sociales para dar a conocer mi caso. Yo soy paciente oncológica desde los 13 años, me diagnosticaron cáncer. Duré un proceso de aproximadamente dos años, donde me desahuciaron, no me dieron esperanzas de nada ni de vida, pero gracias Dios y personas maravillosas que encontré en mi camino, pude salir adelante y estoy aquí, viva”, contó ‘Leidy La Hermosura’.

Pidió que se le hagan los exámenes como lo son una colonoscopia y resonancia, y reveló que está muy cansada y con mucho dolor, no ha podido hacer sus necesidades, está teniendo insomnio y problemas alimenticios. Indicó que tras el consejo de los seguidores dispuso de una cuenta bancaria para recibir aportes y poder costear lo siguiente, la cual es 06945657217 cuenta ahorro de Bancolombia.

“Para poder saber qué tengo, y aliviarme. Solo quiero aliviarme porque yo no me quiero morir todavía, yo no me quiero morir, pero estoy muy cansada. Llevaba mucho tiempo sin poder dormir, ayer pude medio dormir, me siento muy cansado físicamente, me da mucha pena, pero qué más puedo hacer, muchas gracias a todas las personas que han orado por mí”, finalizó ‘Leidy La Hermosura’.