Inés María Zabaraín dio el secreto para mantener la economía en su matrimonio

Inés María Zabaraín es una de las periodistas y presentadoras más conocidas y queridas del país, gracias a su larga trayectoria dentro de los medios tradicionales del país, pues hizo parte de Noticias Caracol desde al año 1999 hasta el 2011 y ya hace varios años hace parte del equipo de Noticias RCN. La presentadora también suele ser conocida por su relación con el también periodista Jorge Alfredo Vargas con quien se casó en Santa Marta en el año 1996 y tuvo tres hijos: Laura, Sofía y Felipe Vargas Zabaraín. La pareja es una de las más queridas de la televisión, al llevar tanto tiempo juntos y compartir la misma profesión. Inés María recientemente estuvo en entrevista con Yolanda Ruiz y María Elvira Samper en el pódcast “Menopáusicas y qué” en el que dio varios detalles de su matrimonio.

PUBLICIDAD

En primer lugar, afirmó que tener la misma profesión con su esposo no ha sido un obstáculo, por el hecho de que no pertenecen al mismo noticiero, también contó que uno de sus sueños era en algún momento volver a Santa marta “Yo he vivido mucho más en Bogotá que en Santa Marta, uno de los signos de vejez como le digo yo a Jorge, es que yo y cada día más quiero estar allá, uno quiere estar donde nació, yo cada día quisiera devolverme” señaló la presentadora. También un punto que llamo la atención es que comentó como llevan las finanzas en su hogar, a lo que ella respondió que no tienen ningún conflicto, pues se entienden muy bien y dijo que Jorge Alfredo pagaba casi todo, esto debido a la educación de ambos: “En mi casa, mi papá mantiene a mi mamá, así me educaron y así me casé. Así empezó todo. Eso es educación de antes.”

Inés María señaló lo importante que es para ella su libertad financiera y poder darse gusto, por lo pronto ella hace el mercado, pero en general no es una razón de conflicto entre la pareja.