¿Pensaron en separarse?: Jorge Vargas e Inés Zabaraín confesaron si han tenido crisis en su matrimonio

Jorge Alfredo Vargas es uno de los presentadores más famosos de Colombia por todos los años que ha estado en la televisión, incluso hoy en día es la dupla de Caracol Televisión en el noticiero de las 7 de la noche. Inés Zabaraín, por su lado, lleva los mismos años en la televisión que su esposo y fue precisamente en el medio, cuando tenían 20 años, en donde se conocieron.

Según lo que ellos mismos han dicho, las relaciones en medios de comunicación no suelen ser muy exitosas, sobre todo porque el tiempo es bastante reducido y la competencia es mucha. Sin embargo, ellos dos han logrado mantener el equilibrio impactante que a más de uno le ha dejado la pregunta si en algún momento han pensado en separarse o si lo llegaron a hacer.

La pareja llegó a La Sala de Laura Acuña, en donde decidieron abrir su corazón y revelar detalles de su matrimonio de tantos años, sobre todo cómo hacen para enfrentar las peleas y crisis que un matrimonio normal tendría:

“Nosotros tratamos de no dormirnos peleando, porque si uno deja avanzar la discusión, esa vaina termina en un rollo que a veces uno no sabe ni donde comenzó y es fundamental. Mi papá me marcó y me aconsejó, nos fuimos a comprar unas cosas del apartamento y yo intervenía, el color, no sé qué y él me alejó y me dijo, ‘déjala que ella haga todo eso, ella quiere tener un hogar y una casa bonita para ti, tú secúndala’”, afirmó Jorge Alfredo.

A pesar de todos los problemas que han tenido, asegurando que incluso sus hijos han tenido que llamarles la atención por no resolver bien los problemas, nunca han pensado en separarse y no han tenido ninguna crisis que lo ha llevado a pensar en dejar el matrimonio.