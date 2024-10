“Estaba muy linda”: Polilla reveló los tres hermosos sueños que ha tenido con la Gordita Fabiola

En la mañana del pasado jueves 19 de septiembre se apagó una de las risas más queridas en Colombia, la de Fabiola Posada, conocida como ‘La Gordita’, mujer que se ganó el corazón de la audiencia de Caracol TV por ser parte del elenco de ‘Sábados Felices’. Han pasado varios días desde su partida y su esposo, el también humorista Nelson Polanía, reveló que ha soñado en tres ocasiones con el amor de su vida. Acá le contamos.

‘Polilla’, como también conocen a este artista, decidió desahogar su alma en entrevista con el programa ‘Día a Día’, formato en el que reveló que su amada se le ha manifestado en sus sueños; incluso dio a conocer que en una de estas experiencias sintió como si se tratara de una jornada de trabajo común y corriente, de esos que tenía con la samaria antes de que partiera de este mundo terrenal.

“He soñado con ella tres veces. (...) Han sido sueños con su espíritu, no con ella viva, por lo que pasa en el sueño. El primero de ellos fue que yo estaba entrando en la Clínica Colombia y yo la veo en la ventana de la habitación y me empieza a saludar, y yo la saludo, pero cuando voy a entrar un médico me dice “no entre”, y yo no le hago caso y subo a la habitación, abro la puerta y no está”, expresó Polanía, quién reveló que en una de estas apariciones su ‘Gordita’ le mostró su ansiedad por entrar a un nuevo proyecto.

“El segundo sueño es en la habitación de la clínica y ella me dice que la abrace. La veo acostada, linda, con su pijama azul. (...) La abrazo y me empieza a susurrar al oído: “dime que me amas” y yo le digo “te amo, te amo, te amo mucho”. Hubo un sueño aquí en el Canal Caracol, ya que yo no dormí en el día anterior. Eran las 3:30 a.m, me desperté y me empecé a quedar dormido como a las 6:00 a.m; desde ahí hasta las 7:00 a.m, soñé con ella en la cafetería del segundo piso. Fue casi una escena, sueño que ella estaba muy linda, como siempre, hermosa, con su pelo blanco, vestida de empleada de servicio y me dice “estoy muy nerviosa porque voy a hacer una novela”. (...) Yo le digo tranquila mi amor, todo va a salir muy bien”, añadió.