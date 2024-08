Ciro Quiñonez lu puso ‘sal a la herida’ de Giovanny Ayala con reciente premio

El cucuteño Ciro Quiñonez es por hoy uno de los artistas más escuchados del género popular en Colombia, estilo musical al que llegó luego de dedicarle varios años a su carrera como cantante vallenato. En este camino para posicionarse en los escaños más altos del despecho, se enfrentó de frente con una polémica luego de que uno de sus colegas, Giovanny Ayala, arremetiera contra él por no tenerlo en cuenta en una colaboración para una canción, tema por el que Ciro ganó un importante premio.

Hace más de 6 años, Ayala y Quiñonez revolucionaron su nicho con el lanzamiento de ‘Regalada Sales Cara’, palo que en la actualidad acumula más de 15 millones de reproducciones en YouTube y que a la fecha sigue estallando los parlantes de las cantinas. Pero esta cifra está por doblegarse con una versión más actual, en la que no participa Giovanny, pero en la que destacan otros nombres como el de Luis Alfonso, Jessi Uribe y Pipe Bueno.

Ante esta situación, el intérprete de ‘Se la robé y me la robaron’ no se quedó callado y armó una especie de ‘tiradera’ en contra de Ciro, la cual lleva por nombre ‘La Respuesta’ y en la que contrato un actor similar al nacido en la ‘Perla del oriente’, para hacer mofa de su apariencia. “Yo no soy el malo, le brindé mi mano y así le hice un nombre. Lo dice la biblia, maldito es el hombre que confía en el hombre. (...) No guardó rencor, yo soy puro amor, aunque me ha dolido esa cruel traición”, es parte de la letra de esta tonada.

Pero aunque se creía que este tema habría quedado allí, la ‘mecha’ se volvió a prender luego de que Quiñonez recibiera por este remix una de las estatuillas de la versión número 14 de los premios Latino Music Awards, -que se realizaron el pasado lunes 26 de agosto en el Movistar Arena de Bogotá-; en la categoría ‘Mejor Canción de Música Popular’.