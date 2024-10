“Estoy muy aburrida”: Cony Camelo se fue contra un jurado de ‘MasterChef Celebrity’ por este detalle en su plato

Cony Camelo dejó claro que la nueva jueza de ‘MasterChef Celebrity’ Colombia, Adria Marina, no figura entre sus personas favoritas, arremetiendo en contra de ella por un detalle poco agradable en su plato, dando a entender que por culpa de la mexicana su preparación recibió críticas.

La actriz logró abrirse paso entre el top 10 del programa, sorprendiendo a muchos de los televidentes, e incluso a sus compañeros, por haber logrado esta hazaña, con muchos indicando que no cuenta con las habilidades culinarias necesarias para llegar a esta posición dentro del reality show de cocina.

Muchos usuarios de las redes sociales también han manifestado su descontento por el logro de la colombiana debido a que, según muchos de ellos, merece estar fuera de la competencia, no solo por su poca destreza en la cocina, sino por su actitud que no suele ser del agrado de muchos.

Y si bien la actriz se había estado desenvolviendo bien en sus preparaciones, en el episodio más reciente de MasterChef Celebrity presentó una dificultad en su preparación, al preparar un plato con una mayonesa que no emulsionó, algo que los jueces no dejaron pasar.

“A mí una mayonesa cortada me raya la cabeza; me raya más la cabeza que usted la ponga en el plato (...) Una mayonesa tiene dos estados: emulsionada o cortada, no se corta de repente”, le dijo Jorge Rausch a Cony Camelo durante la presentación de su plato en el atril.

Adria Marina también criticó la preparación de la colombiana, mostrando su descontento por la emulsión de la mayonesa y por el hecho de haber troceado la albahaca, al punto de que terminó oxidando su preparación.

¿Por qué Cony Camelo culpó a Adria Marina por el resultado de su mayonesa

En el mismo clip se puede escuchar a la colombiana asegurando que Adria Marina sería la responsable por su emulsión debido a que fue ella quien le dio la receta, e incluso le recomendó cómo intentar salvar su preparación antes de entregar su plato.

“Parece fácil seguramente para ella, pero su mayonesa nunca crece, la que ella me propone. Perdí un tiempo valiosísimo, estoy muy aburrida (...) Eso me pasa por hacerte caso, querida Adria”, dijo Cony Camelo en el clip compartido en el Instagram de MasterChef Celebrity Colombia.

También mostró su descontento por la actitud de los jueces, asegurando que son más duros con ella que con otros de sus compañeros, lo que la llevó a derramar algunas lágrimas en el proceso.