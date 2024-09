Juan Pablo Llano lanzó pulla a Cony Camelo en ‘MasterChef’ y a la actriz no le gustó

Para el capítulo 79 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ los participantes que siguen en pie en la competencia salieron de las cocinas de RCN para irse a un reto de campo luego de los sucesos en los que Carolina Cuervo y Juan Pablo Llano terminaron con delantal negro, luego del reto de helado.

Los llanos colombianos fueron el escenario en el que la palma de aceite era la protagonista de la edición y pese a los hermosos paisajes y los cultivos las condiciones climáticas les jugaron una mala pasada a los cocineros.

Con la ausencia de la presentadora Claudia Bahamón los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch tomaron las riendas de la edición de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ en la que fueron divididos en equipos que lucharían por la sumatoria de puntos y los ganadores, al sumar el total, pasa automáticamente al top 10.

Martina ‘La Peligrosa’ fue una de las capitanas por tener el pin de inmunidad que la envió directo al top 10 de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, y los otros fueron Carolina Cuervo y Juan Pablo Llano por ser portadores del delantal negro.

Bolivia, Perú y Venezuela en ‘MasterChef Colombia’

El equipo verde le tocó la gastronomía de Bolivia que era empandas futboleras con. Por su parte al equipo azul le tocó Venezuela y su preparación principal eran los tequeños con salsa de piña y por último al equipo rojo le tocó Perú para una preparación de papas incas con salsa de uchuva, y todos tenían un plato en común: chilenas de mora.

Martina ‘La Peligrosa’ escogió Venezuela y reclutó a Vicky Berrío, Caterine Ibargüen y Dominica Duque. Mientras que Carolina Cuervo a Jacques Toukhmanian, Nina Caicedo y Cony Camelo. Por último, Juan Pablo Llano sumó a Paola Rey, así como a Ilenia Antonini.

Juan Pablo habló con la verdad y a Cony no le gustó

Para el reto toda la atención estaba puesta sobre Juan Pablo Llano, ya que en el último reto de campo al que fueron tuvo que ser sacado de emergencia debido a un desmayo que tuvo, pero el actor aseguró que tomó todas las medidas para evitar una situación similar. Pero cuando el reto avanzaba y la tensión se apoderó de las tres estaciones llegó un comentario de Juan Pablo Llano en el que se refirió a su actual condición.

“Yo tengo dos grandes cocineras conmigo, tengo aquí a la maestra de la repostería, y tengo a la mujer más pulida y con más pines en la historia de MasterChef Celebrity. Y me tienen a mí, que soy un cocinero incansable, he salido de las cenizas, me he vuelto a parar, he estado al fondo y aquí estoy, superando una injusticia”, dijo Juan Pablo Llano.

Inmediatamente Jacques Toukhmanian le dijo a manera de chiste que se calmara, pero con ello llegó la reacción de Cony Camelo quien le respondió “Ay qué, guarda el cepillo ¡Ush!”.

Es de recordar que en la edición anterior Cony Camelo y Dominica Duque hicieron pareja y prepararon un waffle, mientras que Juan Pablo Llano y Carolina Cuervo una receta más elaborada, pero fueron ellos quienes perdieron el reto pese a aseguraron que era Dominica y Cony quienes se merecían los delantales.

Los tequeños de Martina fueron los ganadores

Al final del reto fue el equipo de Martina ‘La Peligrosa’ el que se quedó con los 18 puntos, mientras que el de Juan Pablo con 15 puntos y el de Carolina Cuervo solo con 12 puntos, lo que le molestó a Cony Camelo.