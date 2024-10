Así reaccionó Martina La Peligrosa al ingreso de Cony Camelo al Top 10 de ‘MasterChef Celebrity’

El ingreso de la actriz Cony Camelo al Top 10 de los mejores participantes de la sexta temporada de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ no solo sorprendió a los seguidores del programa, sino que también generó reacciones entre sus compañeros. La actriz ha logrado avanzar hacia la gran final de la competencia gastronómica más popular de la televisión colombiana, mostrando una notable evolución en sus habilidades culinarias.

PUBLICIDAD

Tras la emotiva salida de su compañera Ilenia Antonini, los concursantes reflexionaron sobre el papel que ha jugado la suerte en su camino dentro del programa. Durante una conversación, el chef Jorge Rausch le preguntó a Cony si había utilizado alguna estrategia para alcanzar el Top 10. La actriz respondió que, al principio, pensó que sabía cocinar, pero al entrar al programa, se dio cuenta de que sus habilidades no eran tan buenas como creía.

“Entré creyendo que sabía cocinar y rápidamente me di cuenta de que no. Yo siento que suerte no he tenido, más bien mala suerte, y así como las cabras pegadas a la montaña, pensé que iba a salir antes porque no estaba resistiendo”, comentó la actriz.

Ante esta declaración, la cantante Martina La Peligrosa discrepó, asegurando que Cony ha tenido bastante suerte en el programa. “Yo creo que tiene muy buena suerte, de hecho”, enfatizó Martina.

Al lograr su entrada al Top 10, Cony confesó estar asombrada, ya que no pensaba que llegaría tan lejos en la competencia. A pesar de las dificultades que ha enfrentado, se mostró contenta por lo que ha logrado hasta el momento.

En los próximos episodios, la actriz deberá esforzarse aún más para asegurar su pase al Top 5, enfrentándose a desafíos más exigentes y sin la posibilidad de obtener pines de inmunidad, lo que hará que la competencia sea aún más intensa.

La recta final de MasterChef Celebrity promete momentos de gran tensión y emoción, con *Cony Camelo* luchando por demostrar que tiene lo necesario para ser una de las mejores cocineras de esta edición.