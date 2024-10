Así puede hacer buena ‘plata’ vendiendo los disfraces de Halloween que ya no usa por internet

Inició octubre y con ello también la ‘pensadera’ para definir el disfraz que se va a usar el 31, para ir a pedir confites cantando “Triki, triki, Halloween” o “Quiero paz, quiero amor, quiero dulces, por favor”. A sabiendas de esta necesidad y que conseguir estas prendas en el mercado es algo costoso, dos colombianas se unieron para fundar una empresa dedicada a la venta de trajes de segunda mano para el también conocido ‘Día de las brujas’, mujeres que se volvieron millonarias con esta idea de negocio.

Junto a Navidad, el Halloween es una de las fechas más esperadas para las familias colombianas, hasta el punto que, según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios - Fenalco, 71% de los ciudadanos planean con anticipación disfrazarse; a lo que se le suma que el 15% le mete buena ‘plata’ al asunto, llegando a gastar más de $200.000 pesos para este fin.

Pero, ¿sabía que hay una opción para que disfrazarse no le salga caro? Se trata de la plataforma GoTrendier en la que usted puede ‘feriar’ los disfraces que ya no usa y darles una segunda oportunidad, aplicación que no solo representa un alivio para su bolsillo, también contribuye a la preservación del medio ambiente al reducir residuos.

¿Qué debo hacer para vender mi disfraz?

Primero debe crear un perfil en esta App, una vez creado tendrá que tomar fotografías de las prendas y establecer un precio estimado. Tenga en cuenta que entre más detalles ponga de estos objetos más posibilidades tendrá para que sea adquirido; por ellos se recomienda tomar fotos de las costuras, cremalleras, botones y accesorios, para mostrar el estado de lo que se está vendiendo.

Es tal el auge de este negocio digital que de octubre a noviembre de 2023, se lograron hacer transacciones que superaron los $300 millones de pesos; cifra que para Ana Jiménez, Country Manager de GoTrendier, contribuye en demasía a la sostenibilidad del planeta: “Los disfraces son el típico ejemplo de prenda que solo nos ponemos una vez. Nadie se disfraza de lo mismo año tras año, así que revenderlos es una buena forma de recuperar la inversión y que otra persona pueda darle una segunda vida. Y por qué no, con ese dinero podemos también comprar un disfraz de segunda mano en perfectas condiciones”.