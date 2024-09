“Mi salud no es la misma”: Critican a Natalia Ramírez por llamar a vacunarse contra el Covid 19

El Covid 19 se convirtió en una de las pandemias más devastadoras de la humanidad, dejando una huella significativa en la salud global. A casi cinco años desde su aparición, el virus sigue presente, y muchas personas insisten en la necesidad de mantener actualizadas las vacunas para evitar complicaciones graves derivadas de los síntomas. Aunque el número de casos ha disminuido, los expertos siguen recomendando la vacunación para proteger tanto a los más vulnerables como a la población general.

Recientemente, la actriz*Natalia Ramírez, conocida por su icónico papel de Marcela Valencia en la telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, compartió su experiencia personal con el Covid 19 a través de un video en sus redes sociales. En el mensaje, la actriz describió las complicaciones que sufrió debido al virus. ”La verdad, nunca pensé que me fuera a afectar de esa manera. Ya había tomado todas las precauciones. Pensé que estaba segura, pero no fue así. Tengo asma, y cuando me dio el Covid, fue un reto. Cada respiración era muy complicada. Perdí el sabor por la comida, se me cayó el pelo un montón, y ahí me di cuenta que el Covid 19 no es solo una gripe más”, expresó la actriz. Ramírez hizo un llamado a sus seguidores a vacunarse, insistiendo en la importancia de protegerse a sí mismos y a los demás.

Sin embargo, la invitación de Ramírez a vacunarse generó controversia en las redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la efectividad de la vacuna. Algunos seguidores compartieron sus preocupaciones sobre los efectos secundarios que, según ellos, les había provocado la vacunación. ”La vacuna hace más daño que beneficio. No previene la enfermedad”, comentó un usuario. Otros afirmaron que su salud empeoró tras recibir la vacuna, con mensajes como ”No me vuelvo a poner una más” o ”Las consecuencias de las vacunas han sido tanto o más desastrosas que el mismo virus”.

A pesar de las críticas, la actriz mantiene su postura de que la vacunación es clave para proteger a la sociedad y combatir las complicaciones a largo plazo del Covid19, reiterando su llamado a la responsabilidad colectiva.