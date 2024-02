¿Estás cansado y se te olvidan las cosas? Podría ser niebla mental por Covid-19

Decenas de personas en todo el mundo, incluido México, han experimentado secuelas de coronavirus, destacando entre ellas las graves consecuencias neurológicas a largo plazo que trae consigo el virus como la ‘niebla mental’, esta condición ha generado preocupación; te compartimos cuáles son los síntomas asociados.

Aunque no se comprende completamente cómo el virus SARS-Cov-2 afecta la función de la barrera hematoencefálica (BHE), un estudio titulado ‘Alteración de la barrera hematoencefálica e inflamación sistémica sostenida en individuos con deterioro cognitivo prolongado asociado a Covid’ (Blood–brain barrier disruption and sustained systemic inflammation in individuals with long COVID-associated cognitive impairment) publicado el 22 de febrero en Nature Neuroscience, reveló las alteraciones cerebrales causadas por esta enfermedad.

Según el informe, las secuelas neurológicas del Covid-19, conocidas como ‘niebla cerebral’, son cada vez más frecuentes.

Los síntomas incluyen cefalea (dolor de cabeza), fatiga, malestar general, alteración de los niveles de conciencia, anosmia (pérdida del olfato), disnea (dificultad para respirar) y desregulación del sistema de coagulación sanguínea. Estos síntomas suelen presentarse entre seis meses y un año después de contraer el virus, manifestando una disfunción neurológica o psiquiátrica clínicamente importante.

La niebla mental es más probable en pacientes con Covid-19 grave, especialmente aquellos hospitalizados y que requirieron oxigenoterapia. Además, se observó que las personas no vacunadas presentaban mayores riesgos, sin diferencias significativas en edad o sexo entre quienes desarrollaron esta enfermedad.

Hasta el momento, no existe un tratamiento específico para combatir la niebla mental; sin embargo, el estudio asegura que se están llevando a cabo investigaciones para desarrollar terapias efectivas. La comprensión de las alteraciones en el cerebro y la inflamación sistémica sostenida proporciona un paso importante hacia la identificación de enfoques médicoa para mitigar las secuelas neurológicas a largo plazo asociadas con el Covid-19.